Come regalo di Pasqua per tanti gamers incalliti, va notificata la prossima disponibilità PS5 da GameStop proprio in questa settimana. La nota e ambita console di casa Sony torna ad essere disponibile presso la catena specializzata in gaming appunto, secondo modalità già note ma che vanno nuovamente confermate in queste ore.

Come oramai da abitudine da qualche settimana, nella live Twitch del mercoledì del canale GameStop Italia ci sarà nuova disponibilità PS5. I conduttori della diretta metteranno al corrente i potenziali acquirenti delle modalità con le quali sarà possibile portare a casa la console.

L’appuntamento per domani 13 aprile è fissato per le ore 16 quando partirà, appunto, la diretta Twitch. Per quanto riguarda il modello pronto per la vendita, ancora una volta sarà solo la standard edition della console l’unica soluzione di cui saranno a disposizione le scorte. Queste ultime non sono state quantificate ma è possibile che i numeri, come al solito poi, siano abbastanza esigui.

C’è un altro elemento da prendere in considerazione. Per quanto riguarda la disponibilità PS5 da GameStop di domani, bisognerà accettare ancora una volta la modalità di vendita del sito e-commerce specializzato in gaming. in effetti, ancora il 12 aprile non sarà possibile acquistare il prodotto hi-tech tanto ricercato da solo ma in bundle con qualche titolo o anche accessorio. Il pacchetto inclusivo della console e di altro verrà dettagliato sempre nel corso della live Twitch. Naturalmente anche il prezzo finale per ogni potenziale acquirente sarà comunicato a tempo debito, non prima delle 16 di domani. La piattaforma di vendita ci ha abituati da tempo a questa sua strategia di distribuzione e non resta che adattarsi, almeno nel caso in cui si voglia avere il dispositivo di gioco quanto prima. Le alternative possibili sono praticamente nulle per quanto riguarda le catene di elettronica, per non parlare dei negozi fisici.