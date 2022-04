Outlander 6 sbarca in prima tv su Sky Serie, con due episodi a sera in prima visione assoluta per l’Italia: la nuova stagione del period drama basato sui romanzi di Diana Gabaldon sarà trasmessa dal canale 112 di Sky a partire da martedì 26 aprile.

Outlander 6, composta da otto episodi, ha debuttato sul canale statunitense Starz e sulla piattaforma streaming Starzplay lo scorso 6 marzo e a stretto giro arriva in Italia, con la programmazione in prima serata di Sky Serie e in streaming su NOW, dal 26 aprile al 17 maggio.

Outlander 6 è stata annunciata dai protagonisti come una stagione intensa e ricca di drammi familiari, fedelmente tratta dal romanzo di Gabaldon A Breath of Snow and Ashes, edito in italiano col titolo Cannoni per la Libertà.

In Outlander 6 la rivoluzione americana è alle porte, mentre Claire (Caitriona Balfe), Jamie (Sam Heughan) e il resto dei Fraser affrontano diversi traumi, in primis quello di Claire che ha subito il rapimento e lo stupro da parte dei Brown nella stagione precedente. Intanto a Fraser’s Ridge, i nuovi coloni mettono in serio rischio la pace sociale e Jamie è combattuto tra il suo dovere verso la terra, i coloni e la sua famiglia. Il trailer di Outlander 6 mostra anche l’arrivo dei Christies, incluso il patriarca Tom (Mark Lewis Jones) che ha un legame con Jamie dopo che entrambi sono stati ad Ardsmuir. Inoltre, come sempre in Outlander, non mancano i momenti d’amore e passione tra le coppie dello show, Claire e Jamie, Brianna (Sophie Skelton) e Roger (Richard Rankin), Marsali (Lauren Lyle) e Fergus (César Domboy).

@Starz

Outlander 6 si concluderà il 1° maggio nella programmazione internazionale, ma lo spettacolo è già in produzione per la settima stagione. Inoltre, a quanto pare Starz sta già sviluppando uno spin-off, prequel della serie con una nuova storia sui Fraser.

Continua a leggere su optimagazine.com