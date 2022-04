Non funziona a diversi utenti il sito dell’Agenzia delle Entrate, alla luce di svariati problemi riscontrati oggi 12 aprile. Un’anomalia chiara registrata dal pubblico, in un periodo particolarmente caldo sotto questo punto di vista per gli italiani. Non è certo il primo disservizio venuto a galla durante la stagione primaverile, come vi abbiamo riportato non molto tempo fa sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, attraverso i primi riscontri venuti a galla in questi minuti. Sperando ovviamente che il disservizio possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Non funziona quest’oggi il sito dell’Agenzia delle Entrate: problemi per diversi utenti

Dunque, non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, almeno per quanto riguarda sezioni specifiche al suo interno. Ci si imbatte così in commenti del genere sui social: “Ma il servizio è di nuovo in tilt? Non riesco ad accedere al cassetto fiscale”. Allo stato attuale, non è dato sapere quale sia l’origine dei problemi. Anche lo staff che prova a rispondere sui social alle lamentele degli utenti, per ora, non può fare altro che condividere feedback generici come quello che segue:

“Per dubbi di carattere generale in tema di sito, puoi scriverci in privato via Messenger in orario di apertura del nostro sportello social: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30. Saremo lieti di risponderti. Considera che il tasto “Invia Messaggio” è attivo e visibile in pagina solo nella finestra di apertura dello sportello. Grazie della collaborazione“.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori feedback nelle prossime ore. Al momento, il sito dell’Agenzia delle Entrate non funziona, ma i problemi sembrano circoscritti a parte dell’utenza. In giornata dovremmo saperne di più, sperano di avere riscontri ufficiali più chiari per coloro che non riescono a portare a termine determinate procedure.