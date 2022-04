Il nuovo singolo di Madame è L’Eccezione. La cantautrice vicentina è pronta a lanciare un nuovo inedito nel contesto della colonna sonora di Bang Bang Baby, la nuova serie TV targata Amazon Prime Video in arrivo sulla piattaforma.

Il nuovo singolo di Madame

Con L’Eccezione Madame ritorna sulle piste dopo la collaborazione con Marco Mengoni nel singolo Mi Fiderò contenuto nell’ultimo disco del cantautore di Ronciglione Materia (Terra).

Il nuovo singolo di Madame è stato scritto dalla stessa Francesca Calearo – questo il nome di battesimo dell’artista – con le musiche di Luca Faraone, che ha prodotto il brano insieme a DRD. L’Eccezione arriverà su tutte le piattaforme di streaming musicale a partire da venerdì 15 aprile, data in cui sarà trasmessa anche in rotazione radiofonica.

L’ultimo album di Madame è Madame (2021), uscito in simultanea con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Voce. Recentemente la giovanissima promessa della scena urban nazionale ha collaborato con Sangiovanni nel singolo Perso Nel Buio e con Sfera Ebbasta in Tu Mi Hai Capito. Madame è pronta a tornare sul palco con il tour estivo che partirà il 26 giugno dal festival Goa Boa The Next Day di Genova e si concluderà il 10 agosto ad Alghero (SS) presso l’Anfiteatro Maria Pia.

Bang Bang Baby

Il nuovo singolo di Madame farà parte della colonna sonora della serie TV Bang Bang Baby in arrivo su Prime Video dal 28 aprile. Il progetto è un teen drama che racconta la mafia calabrese nel contesto della Milano degli anni ’80. Bang Bang Baby è stata creata da Andrea Di Stefano.

Nella trama, Alice ha 16 anni e vive nel Nord Italia. Improvvisamente scopre che suo padre, che credeva morto, è ancora vivo e per amore si tuffa nel mondo della malavita subendo il fascino del male.