In un futuro non molto lontano potrebbero costare davvero molto di meno le riparazioni dei Samsung Galaxy e tra l’altro potrebbero anche fare davvero del bene all’ambiente. Il produttore sudcoreano starebbe andando in una direzione ben precisa, quella di garantire il supporto hardware ai suoi telefoni sempre di qualità ma con l’ausilio pure di elementi riciclati.

Ne sono convinti gli esperti di SamMobile che hanno raccolto diverse voci in proposito da parte di fonti affidabili. Ebbene, ci sarebbe l’intenzione di procedere alle riparazioni dei Samsung Galaxy grazie anche all’ausilio di componenti riciclati da altri dispositivi. Naturalmente si tratterebbe di unità controllate e certificate del produttore, proprio per essere equiparabili in tutto e per tutto ad un unità nuova. Immaginiamo che ci possa essere anche una garanzia dichiarata sugli elementi utili per riparare uno smartphone e dunque la certezza che, anche in caso di ulteriore guasto, non si dovrà spendere altro denaro.

Samsung, negli ultimi mesi, ha mostrato di essere molto attenta al clima ambientale. Basti pensare all’ultima serie top di gamma dei Galaxy S22 forniti senza alimentatore da parete per evitare sprechi negli accessori e costruito aiche con alcune componenti (non principali) derivate dal riciclo delle reti da pesca abbandonate dei mari. Questo tipo di strategia comporta di certo anche un risparmio per il marchio ma è anche vero che, con il ricorso di componenti riciclate per riparare gli smartphone si potrà anche risparmiare sui costi di assistenza tecnica affrontati da parte dei clienti.

Il meccanismo che sta per mettersi in moto avrebbe dunque due pregi: garantire un concreto risparmio nelle riparazioni ufficiali dei Samsung Galaxy ma anche evitare sprechi di risorse con componenti nuove di zecca. Due piccioni con una fava, verrebbe da dire, a favore dell’ambiente.

