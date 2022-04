Google Maps, il noto servizio Internet geografico sviluppato da Google che permette la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra, dopo aver apportato miglioramenti sulla definizione delle mappe e aver inserito maggiori informazioni per gli utenti che si spostano in bici oppure a piedi, è stato adesso integrato con un nuovo aggiornamento rivolto agli automobilisti, specialmente per coloro che viaggiano spesso in autostrada. Infatti, tra non molto, il servizio di navigazione del colosso di Mountain View ci informerà circa il prezzo del pedaggio per la nostra destinazione, permettendoci di conoscere quanto andremo a risparmiare scegliendo il tragitto senza pedaggio.

Come ha spiegato Rubén Lozano-Aguilera, Product Manager di Google Maps, il team si è messo a lavoro per introdurre i prezzi dei pedaggi sul servizio di navigazione, rendendo più semplice la scelta tra strade a pedaggio e strade normali, esaminando elementi quali il costo dell’utilizzo di un abbonamento a pedaggio o di altri metodi di pagamento, il giorno della settimana e quanto andrebbe ad ammontare il pedaggio nell’istante in cui si attraverserà. Una volta decisa la destinazione e se si vuole percorrere un tragitto in cui non è previsto il pedaggio, occorre cliccare sui tre pallini situati nell’angolo in alto a destra delle indicazioni stradali nell’app e vedere le opzioni del percorso; dopodiché far tap sulla voce ‘Evita pedaggi’ così da selezionare solo percorsi gratuiti.

Tra le diverse novità, inoltre, è pronta ad arrivare anche un’inedita esperienza di navigazione che ci permetterà di guidare in modo più rilassante anche su strade non di nostra conoscenza. Difatti, verranno mostrati semafori e segnali di stop lungo il tragitto, così come le informazioni migliorate relative ai contorni degli edifici e delle aree di interesse. Infine, tra qualche giorno, potremmo aspettarci anche ulteriori miglioramenti all’app per iOS, come ad esempio l’integrazione con l’assistente vocale Siri e nuovi widget.

