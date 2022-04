Per etichettare le serie TV Netflix è appena arrivato il doppio pollice in su che in Italia assume la denominazione “Adoro”. La novità è in distribuzione in queste ore per la piattaforma nella sua versione per computer ma anche in app mobile. Di che cosa si tratta dunque e a che cosa serve?

In molti saranno già abituati a dare un feedback relativo a film e serie Tv Netflix viste con il singolo pollice verso l’alto, il semplice Mi Piace per confermare il proprio gradimento rispetto al contenuto. Di contro, almeno fino a questo momento, c’era stata solo la possibilità di utilizzare il pollice verso per indicare una serie TV, un film o anche un documentario non apprezzato per nulla. Ebbene, a queste due originarie soluzioni se ne è aggiunta una terza, rappresentata dal doppio pollice in su.

Cosa significherà ora il doppio pollice in su per le serie TV Netflix? Non c’è dubbio che l’icona andrà selezionata quando il contenuto è più ben gradito all’abbonato. Non a caso, l’icona in questione nella sua versione italiana è etichettata con “Adoro”. L’algoritmo della nota piattaforma di contenuti saprà dunque che quanto visto è piaciuto così tanto all’utente da fargli desiderare di vedere qualcosa di molto simile, magari con gli stessi attori protagonisti e non protagonisti, ancora della stessa casa di produzione.

Insomma, grazie al nuovo pulsante con doppio pollice in su, si potrebbero ricevere consigli ben più appropriati per le migliori serie TV Netflix da vedere, di certo molto più congeniali e in linea con le preferenze di chi guarda. La scelta o meno di utilizzare questo nuovo strumento messo a disposizione spetterà ad ogni user della piattaforma, naturalmente non è obbligatoria. Tuttavia, è anche vero che la feature potrebbe rivelarsi molto utile e permettere a chiunque di non perdersi nessun bel contenuto da vedere.

