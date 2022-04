Sono giunti interessanti aggiornamenti dall’edizione di oggi 12 aprile di ‘Repubblica’ circa le ultime sulle condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo, che nel match contro l’Udinese dello scorso 19 marzo ha rimediato un infortunio al ginocchio destro a seguito di un duro scontro di gioco con il portiere avversario Silvestri. Il terzino destro del Napoli sta proseguendo spedito il suo programma di recupero: a tal proposito, ci sono delle novità. Il club azzurro, dopo due giorni di riposo dagli allenamenti concessi da mister Spalletti, è pronto a rimboccarsi le maniche e preparare la difficile sfida contro la Roma, che andrà in scena lunedì 18 aprile alle ore 19.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona.

In seguito all’amara, e per certi versi inaspettata, sconfitta subita domenica scorsa contro la Fiorentina per 3-2, il tecnico toscano è chiamato ad eseguire un lavoro piuttosto delicato e minuzioso, sia sotto il profilo tattico che mentale. Perdere contro la Viola è stata per i calciatori azzurri, e non solo, una vera e propria doccia fredda, ma occorrerà reagire e rialzarsi per dare subito una scossa nel match di Pasquetta contro i giallorossi di mister Mourinho. Purtroppo, per quanto concerne l’aspetto tattico, Spalletti non potrà ancora fare affidamento su Di Lorenzo, in quanto il terzino destro non si è del tutto ripreso dalla distorsione di secondo grado subita al ginocchio destro.

Malgrado l’iter riabilitativo stia procedendo molto bene, risulta comunque difficile veder scendere in campo il numero 22 da titolare contro la Roma. Molto probabilmente il difensore di fascia potrà tornare a disposizione e titolare nel match contro l’Empoli, in programma il 24 aprile alle ore 18 allo Stadio Carlo Castellani. Ancora una volta, dunque, toccherà al giovane Zanoli schierarsi sull’out di destra (tra l’altro sta facendo molto bene).

Continua a leggere su optimagazine.com