Depressione Perinatale che cos’è e perché se ne parla tanto oggi? Ad accendere le luci sulla ‘malattia’ è stata Britney Spears che proprio in queste ore, annunciando la sua gravidanza, ha avuto modo di parlarne sui social spiegando quello che le è successo e, soprattutto, ha ammesso di avere paura di ricaderci. La star diventerà mamma per la terza volta ma lo spettro di quello che le è successo in passato le fa paura, ma che cos’è la depressione perinatale e quali sono i suoi sintomi?

Depressione Perinatale, che cos’è?

Secondo quanto lei stessa ha rivelato, la depressione perinatale è un disturbo di cui ha sofferto con la nascita dei primi due figli, Sean e Jayden, e che riguarda l’umore. La patologia può colpire le neo mamma proprio perché si definisce perinatale quando si manifesta nel corso della gravidanza o nelle prime quattro settimane dopo il parto. Molti studi, però, hanno concluso che si tratta di una condizione clinica che può manifestarsi fino a 12 mesi dopo il parto.

Sono diversi i sintomi con i quali si può manifestare la depressione perinatale a partire proprio da quelli che sembrano comuni e semplici sbalzi d’umore o crisi di pianto, senso di inadeguatezza e insonnia. Il manifestarsi della malattia spesso è legato anche ad episodi simili che si sono palesati in famiglia, al mancato sostegno in un periodo così delicato o all’assenza del partner.

Diventare madre comporta molti cambiamenti nella vita della donna e della coppia e questo porta spesso verso un periodo caratterizzato proprio dall’instabilità emotiva. Alcune donne sono poco propense a parlarne per non sembrare inadeguate nel ruolo di madri mentre altre hanno il coraggio di condividere e combattere questa depressione che spesso può diventare un mostro minando uno dei momenti più belli della vita di una mamma.

Un modo per ‘curare’ la depressione perinatale è sicuramente quello di rivolgersi ad un sostegno psicologico e, in alcuni casi più ‘gravi’, optare per una vera e propria cura farmacologica a base di antidepressivi.