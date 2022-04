Ci sono nuovi riscontri che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda la disponibilità di iPhone 13 proiettata al medio periodo. Dopo avervi riportato buone notizie nella giornata di ieri, grazie a mosse strategiche di Apple che dovrebbero migliorare la situazione su scala globale, occorre concentrarsi su altri riscontri oggi 12 aprile. Vediamo come stanno evolvendo le cose, alla luce del fatto che l’emergenza Covid purtroppo non è ancora del tutto scomparsa su scala mondiale. Soprattutto in Asia, dove ci sono state di recente nuove restrizioni.

Pegatron potrebbe far calare la disponibilità di iPhone 13 anche qui in Italia nel 2022

Nello specifico, potrebbe essere un grosso fornitore come Pegatron a determinare un calo della disponibilità di iPhone 13 nel 2022, stando almeno ai riscontri ottenuti di recente. Secondo quanto riportato da Nikkei, infatti, non ci sono buone prospettive a stretto giro sotto questo punto di vista. Per rendersi conto della portata del problema, soprattutto dal punto di vista dei potenziali acquirenti del device, è sufficiente concentrarsi su alcuni numeri, che andranno a bilanciare negativamente le buone notizie di inizio settimana sui nuovi partner coinvolti nella macchina produttiva.

In particolare, bisogna tener conto che Pegatron sia per Apple il principale fornitore dopo Foxconn. L’azienda, in queste ore, ha sospeso la produzione di ‌iPhone‌ nelle sue strutture a Shanghai e Kunshan. Come accennato in precedenza, la questione nasce da alcuni lockdown su base locale, determinati a loro volta da un inaspettato innalzamento di casi Covid in quelle aree. I due centri sono gli unici due siti di produzione di Pegatron che producono iPhone, con il fornitore responsabile del 20-30% di tutti i melafonini realizzati.

Basta questo report per rendersi conto della situazione che si è venuta a determinare, in proiezione futura, sulla disponibilità di iPhone 13.