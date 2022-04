I concerti di Max Gazzè nel 2022 partiranno a brevissimo. Il cantautore romano ha appena comunicato le date del tour sui social e ha riferito che il calendario verrà aggiornato molto presto.

Concerti di Max Gazzè nel 2022

Di seguito tutte le date dei concerti di Max Gazzè nel 2022.

24 aprile PORTO SAN GIORGIO (FM) – Piazza Matteotti

01 maggio CAPANNORI (LU) – 1 Maggio

16 maggio LESINA (FG) – Piazza Umberto I

18 giugno PERUGIA – Moon In June

21 luglio LUGANO – Roam Festival

22 luglio MIRANO (VE) – Mirano Summer Festival

23 luglio BIELLA – Reload Festival

24 luglio RECCO (GE) – Note d’Autore

06 agosto GRADO (GO) – Grado Festival

07 settembre SALUZZO (CN) – Suoni Delle Terre Del Monviso

I biglietti per i concerti di Max Gazzè nel 2022 saranno disponibili a breve.

L’ultimo album di Max Gazzè

L’ultimo album di Max Gazzè è La Matematica Dei Rami (2021) che contiene anche il brano Il Farmacista con il quale il cantautore ha partecipato al Festival di Sanremo 2021. L’ultimo singolo pubblicato da Max Gazzè è Il Vero Amore, un featuring con Greta Zuccoli pubblicato nell’edizione in streaming del disco.

Alla realizzazione del disco ha partecipato la Magical Mistery Band, superband di cui fa parte anche Daniele Silvestri e con la quale Gazzè ha duettato nel Sanremo 2021 con la cover di Del Mondo dei CSI in occasione della serata dedicata ai duetti. Per il momento non è dato sapere se ci sarà un nuovo album del cantautore di Una Musica Può Fare.

La locandina del tour di concerti ricorda la copertina dell’iconico album London Calling dei Clash, con il nome dell’artista in evidenza e l’immagine di Gazzè con il suo basso e in bianco e nero.

Oltre alla Magical Mistery Band e Greta Zuccoli, Max Gazzè ha registrato tanti alti duetti eccellenti: nel mondo del rap ha collaborato con Caparezza in Migliora La Tua Memoria Con Un Click (da Prisoner 709) a Carl Brave in Posso (da After). Ancora, nel 2020 ha duettato con Francesca Michielin ne La Vie Ensemble.

La Matematica Dei Rami è il suo undicesimo album. Nel 2014 ha pubblicato il disco Il Padrone Della Festa insieme a Daniele Silvestri e Niccolò Fabi. Durante i concerti di Max Gazzè nel 2022 non si escludono incursioni degli amici e colleghi sui vari palchi indicati nel calendario.