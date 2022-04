Bisogna fare molta attenzione al cesto di cioccolato Ferrero Rocher, apparentemente gratis per tutti a Pasqua 2022 qui in Italia, stando a quanto annunciato nella bufala che sta circolando su WhatsApp. Ormai è una tradizione tutta nostra, visto che a San Valentino o in occasione di festività come quella che è ormai alle porte tornano puntualmente catene come quella che tocca prendere in esame oggi 12 aprile. Come sempre avviene in questi casi, agli utenti viene annunciata la disponibilità di un regalo apparentemente allettante, in grado di fare la differenza nell’immaginario collettivo.

Attenzione massima verso il cesto di cioccolato Ferrero Rocher gratis a Pasqua: la bufala gira su WhatsApp

Parlo ovviamente di coloro che non hanno particolare dimestichezza con queste fake news, al punto da lasciarsi sedurre da messaggi WhatsApp palesemente falsi. Come del resto abbiamo avuto modo di sottolineare più volte nel nostro magazine, tramite altri articoli relativi a vicende simili. Il messaggio in questione contiene naturalmente un link, che ci rimanda all’ormai leggendario questionario. Quello che sulla carta dovrebbe darci la sensazione di aver vinto con pieno merito qualcosa, mentre non si fa altro che gettare i presupposti della truffa.

Già, perché come evidenziato da altre fonti, qui non ci si limita alla solita bufala WhatsApp. Una volta terminato il finto questionario, infatti, alle vittime viene detto chiaramente per ricevere il cesto di cioccolato Ferrero Rocher occorre sborsare una piccola cifra per ricevere il regalo. A quel punto, non potrete fare altro che inserire i dati della carta di credito o di un conto, consegnandoli senza volerlo a terzi pronti a materializzare la truffa del giorno. Ecco perché bisogna fare molta attenzione, partendo dal presupposto che l’azienda non abbia mai ufficializzato promozioni simili.

Dunque, niente cesto di cioccolato Ferrero Rocher, al contrario di quanto viene annunciato nella bufala WhatsApp di aprile qui in Italia.