Cast e personaggi de La Scogliera dei Misteri sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rai1 a partire da oggi, 12 aprile. Da questa sera il martedì sera sarà accompagnato dalla storia dei protagonisti della serie e, soprattutto, dal mistero che aleggia sulla testa della protagonista, una serie di bugie che la porteranno a scavare indietro nel tempo e tra i suoi ricordi ma alla scoperta di cosa?

La trama del primo episodio de La Scogliera dei Misteri in onda oggi, 12 aprile, recita: “In una località costiera della Bretagna arriva Lola Bremond. una ragazza di Bordeaux, invitata per un colloquio di lavoro che si rivela falso. Lola viene a sapere che, esattamente 25 anni prima, proprio in quella cittadina è stata uccisa una ragazza, Manon Jouve, che le assomiglia in modo straordinario”.

Chi è questa ragazza e perché le due donne sono legate? Queste domande e le loro risposte terranno impegnati cast e personaggi de La Scogliera dei Misteri per un totale di tre prime serate, fino al 26 aprile. Al centro della serie dal titolo Jugée coupable c’è Lola Bremond, una ragazza di Bordeaux che viene attirata in Bretagna con la scusa di un colloquio di lavoro. A quel punto sarà lei a rendersi conto che in realtà quell’appuntamento non esiste e che qualcuno ha voluto attirare la sua attenzione per farle sapere che in quella stessa cittadina, 25 anni prima, una ragazza uguale a lei è stata uccisa.

Dopo il successo di #Morgane – Detective geniale, arriva dalla Francia un’altra serie tv.#LaScoglieraDeiMisteri (#JugéeCoupable), prossimamente su Rai 1. pic.twitter.com/8unokdRUsU — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) March 23, 2022

Lei è Manon Jouve e le assomiglia in modo straordinario, ma di chi si tratta? Poco dopo, con un messaggio telefonico viene attirata a casa di un certo Rémi Perec ma anche in quel caso le cose precipitano. L’uomo sta per morire, la giovane Lola finirà nei guai?

Nel cast de La Scogliera dei Misteri, al fianco dell’attrice francese Garance Thenault, ci saranno anche Pierre-Yves Bon (nei panni del Capitano Clément Neuville), Jérôme Anger (nei panni di Georges Battaglia), Aurélie Vaneck (nei panni di Gaëlle Jourdan), e poi ancora Elodie Frenck, Vincent Winterhalter, Ines Melab, Alexis Loiret, Franck Bermouga e Gabrielle Lazure.