Il taglio delle accise sul prezzo carburanti è stato prorogato fino al 2 maggio dal Governo italiano (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato). Come riportato da ‘ansa.it‘, fare rifornimento in questi giorni conviene, visto che stiamo anche assistito ad un progressivo calo dei prezzi per quanto riguarda la benzina e il diesel.

Le quotazioni del petrolio, infatti, sono in ribasso, ed anche le rivelazioni del giorno esibiscono un ulteriore abbassamento dei costi alla pompa. La diminuzione potrebbe continuare anche prossimamente, visto che il brent, nella giornata di ieri 11 aprile, era quotato a 98,53 dollari al barile, con un calo di più del 4% (un calo drastico rispetto ai 130 dollari al barile di qualche tempo fa, ed anche figlio di diversi fattori). Le ultime rilevazioni di Quotidiano Energia, il prezzo medio in Italia della benzina è di 1,775 euro/litro in modalità self-service, e di 1,771 euro/litro per il diesel (sempre in modalità self-service). Per quanto riguarda la modalità servito, la benzina ha una media di 1,911 euro/litro, mentre il diesel di 1,908 euro/litro.

Parlando di GPL, il prezzo medio è compreso tra i 0,847 ed i 0,869 euro a litro. Il metano, invece, ha un prezzo medio compreso tra i 2,202 ed i 2,376 euro a litro. In altre parole, le scampagnate pasquali non dovrebbero costare un occhio dalla testa in relazione al rifornimento dei carburanti, almeno rispetto a non troppi giorni fa, quando ancora non era stato applicato il taglio delle accise e le quotazioni del petrolio erano alle stelle (non c’è davvero paragone, anche se speriamo la situazione continui a migliorare). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

