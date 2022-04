Britney Spears è incinta, la cantante è in attesa del suo terzo figlio. L’annuncio via Instagram nella notte. L’artista ha raccontato come ha appreso della sua terza gravidanza, che arriva diversi anni dopo la nascita dei suoi primi due figli, oggi adolescenti.

Britney Spears è incinta e lo comunica ai fan sui social, dopo essersi ufficialmente liberata dalla custodia di suo padre, in seguito ad impegnative lotte dal punto di vista legale. Adesso la cantante è felice e condivide la vita con il marito, Sam Asghari, 28 anni. Con lui si appresta ad avere il primo bambino e felice racconta ai suoi seguaci come ha scoperto della gravidanza.

“Sei incinta di cibo, sciocchina”, le diceva Sam. Ma poi ha fatto un test che è risultato positivo. “Sto per avere un bambino”, ha scritto ai fan.

Per la Spears è il terzo figlio dopo Sean e Jayden, che oggi hanno rispettivamente 16 e 15 anni.

Dopo 13 anni di custodia legale, sei mesi fa il tribunale di Los Angeles l’ha ufficialmente revocata al padre Jamie, che non ha più potere nella gestione patrimoniale della figlia. Britney Spears aveva inoltre ripetutamente lamentato che il padre esercitasse il controllo anche sulla sua vita privata. Adesso è finalmente libera, libera anche di sostenere la sua terza maternità a 40 anni.

“In passato ho sofferto di depressione perinatale”, ricorda la Spears con estrema sincerità. Ma questa volta correrà ai ripari e promette di fare yoga tutti i giorni per vivere nel migliore dei modi la sua terza gravidanza.