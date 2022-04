Al via la prevendita dei biglietti per i concerti di Ligabue all’Arena di Verona in programma dopo l’estate. Il rocker di Correggio torna in concerto nel tempio della musica per tre serate esclusive alla fine del mese di settembre, a 9 anni di distanza dal suo ultimo concerto all’Arena di Verona.

Si esibirà dal vivo sul palco dell’anfiteatro scaligero nelle serate del 27, 29 e 30 settembre per portare la sua musica in una delle location più celebrative ed eleganti, uno spazio eccezionale per la musica italiana e non solo.

“Ligabue, che in Italia nel 2022 si esibirà solo a Campovolo e all’Arena, è un grande evento per Verona – ha dichiarato Gianmarco Mazzi, AD di Arena di Verona Srl – “va ad impreziosire il calendario del live, già straordinario per importanza e ricchezza di appuntamenti nazionali e internazionali. In un anno di rinascita dei concerti, Ligabue ci aiuterà a centrare l’obiettivo record di mezzo milione di spettatori all’Arena, grazie al coinvolgimento di spettatori di tutte le età e con il fine prioritario di portare lavoro alle attività produttive veronesi“.

I concerti di Ligabue all’Arena di verona seguiranno lo speciale evento 30 ANNI IN UN (NUOVO) GIORNO, già da tempo sold out con oltre 100.000 biglietti venduti e in programma alla RCF Arena di Reggio Emilia, Campovolo, il 4 giugno 2022.

Biglietti per Ligabue all’Arena di Verona

I biglietti per Ligabue all’Arena di Verona nel 2022 saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.30 di giovedì 14 aprile su Ticketone. I biglietti saranno invece in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti al Bar Mario – il Fanclub ufficiale di Ligabue – mercoledì 13 aprile alle ore 9.30. Rimarranno disponibili in esclusiva per il fanclub fino alle ore 16.00 di giovedì 14 aprile.

Mezz’ora dopo sarà aperta la prevendita generale attraverso il circuito TicketOne e la pre-sale per le date di Ligabue all’Arena di Verona sarà accessibile a tutti.