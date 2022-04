Ci sono alcuni importanti aggiornamenti che dobbiamo prendere in esame in questi minuti, in ottica disponibilità per iPhone 13 nel corso dei prossimi mesi. Un problema concreto per Apple, che al netto di offerte interessanti, come quella che abbiamo preso in esame questa mattina con un altro articolo, spesso e volentieri non è stata in grado di soddisfare la domanda del pubblico in tempistiche che potessero essere definite accettabili. Proviamo a capire, dunque, come stiano evolvendo le cose, in base alle informazioni raccolte in giro per il mondo oggi 11 aprile.

Si va finalmente verso una maggiore disponibilità per i vari iPhone 13 anche qui in Italia

Come stanno evolvendo le cose in casa Apple e per quale ragione sto ipotizzando che ci possa essere a medio termine una maggiore disponibilità per iPhone 13? Foxconn, a quanto pare, ora sta producendo l’iPhone 13 in India, come è stato confermato dalla stessa azienda tramite una nota inviata a Reuters. Chiara, dunque, la volontà di Apple di diversificare la sua catena di fornitura di prodotti al di fuori della Cina, considerando anche i problemi riscontrati nelle ultime settimane a causa dell’emergenza Covid. Tornata parzialmente in alcune aree del Paese.

Apple in questo particolare contesto ha deciso di approfittare di diverse contingenze che hanno favorito l’espansione della sua forza produttiva. In particolare, ci si riferisce in questo caso a specifiche indicazioni governative, tramite le quali è stato deciso di incrementare la produzione locale di prodotti, ridurre i costi e offrire opportunità di lavoro. Apple ha iniziato la produzione in India con l’iPhone SE nel 2017, secondo Reuters. Chiaramente, le novità odierne danno un’altra dimensione ai rapporti con questo importante partner.

Staremo a vedere come evolveranno le cose nel corso delle prossime settimane, soprattutto in ottica disponibilità per iPhone 13 qui in Italia.

