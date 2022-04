Lo scorso mese di marzo, Samsung ha introdotto il Galaxy A33 e il Galaxy A53, entrambi smartphone 5G dotati di classificazione IP67 e del supporto software extra lungo. L’A53 è il telefono più economico tra i due, con una fotocamera selfie perforata. I modelli low-cost sono caratterizzati da un notch situato nella parte superiore dello schermo e questo rende il device di categoria A, proprio come i modelli di punta del marchio. Considerato, però, che l’A53 sarà ufficialmente disponibile solo per pochi giorni, occorrerà un ulteriore anno prima che sia previsto il suo successore. Nel frattempo, il graphic designer Parvez Khan, conosciuto come Technizo Concept, ha realizzato un concept del prossimo Samsung Galaxy A54 5G, smartphone di fascia medio-alta.

Technizo Concept sostiene che il Samsung Galaxy A54 5G sarà dotato di cornici simmetriche (ovvero, i bordi dello schermo nero avranno la stessa larghezza su tutti e quattro i lati, cosa che donerò al telefono un aspetto più elegante ed accattivante, simile a quello della serie Galaxy S22 di fascia alta). Si prevede che, a lungo termine, anche i modelli di fascia media avranno lo stesso aspetto elegante dei dispositivi top di gamma. Dal punto di vista estetico, le dimensioni e la risoluzione del display potrebbero essere mantenute, ciò significherebbe che il Samsung Galaxy A54 5G sarà dotato di un display SuperAMOLED Full HD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Tuttavia, è anche molto probabile che il display sia leggermente più piccolo. Il sensore di impronte digitali sarà senza dubbio posizionato sotto lo schermo, in maniera tale da permettere all’utente di bloccare il telefono semplicemente appoggiando il dito sul display.

Quasi certamente sarà presente anche la fotocamera selfie perforata (non è ancora noto se verrà utilizzato lo stesso sensore di immagine da 32MP con apertura f/2.2 già utilizzato per tre anni a bordo del Galaxy A51, A52 e A53). Poco si sa in merito ai dettagli sul comparto fotografico posteriore. Per avere un’idea, il modello attuale è dotato di una fotocamera principale da 64MP con tecnologia OIS e VDIS. Inoltre, sono integrate una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, una fotocamera di profondità da 5MP ed una fotocamera macro da 5MP. Quest’anno, tuttavia, è stato investito del software aggiuntivo per migliorare la qualità dell’immagine per gli scatti serali/notturni. Niente da segnalare nemmeno per quanto riguarda il processore e la configurazione di memoria. Invece, il sistema operativo sarà Android 13.

