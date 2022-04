Riavvolgere il nastro e ripartire: esce Liberi Da Sempre 3.0 e L’Amore dei Sonohra torna in radio. Sarà in rotazione radiofonica da venerdì 15 aprile e disponibile a partire dallo stesso giorno negli store digitali in una nuova versione 2022.

Era il 2008 quando i Sonohra partecipavano al Festival di Sanremo, dove vincevano nella categoria delle Nuove Proposte, premiati sul palco del Teatro Ariston da Pippo Baudo.

L’Amore, il loro singolo d’esordio, ebbe un successo travolgente e varcò ben presto i confini italiani fino a diventare una hit internazionale, disponibile anche in versione spagnola per il mercato latino.

Il brano era contenuto nell’album d’esordio del duo dei fratelli veronesi – Luca e Diego Fainello – Liberi Da Sempre, certificato disco di platino in Italia ed entrato in classifica in America Latina, Stati Uniti e Giappone.

Dopo numerosi progetti da indipendenti, i Sonohra riavvolgono il nastro e ripartono da dove tutto ha avuto inizio.

Liberi Da Sempre 3.0 è il remake dell’originale Liberi Da Sempre. Gli 11 brani dell’album sono stati registrati nuovamente, mantenendo le stesure e gli arrangiamenti originali. Sarà disponibile da venerdì 27 maggio negli store digitali e in versione fisica in CD e vinile.

Oltre ai brani della tracklist originale ci saranno 3 nuovi inediti, COSMOPOLITAN, LA SOTTILE DIFFERENZA e FINO A FARMI MALE.

(Diego Fainello, Luca Fainello, Roberto Tini)

Guardo il cielo e non vedo altro colore

Solo grigio piombo che mi spegne il sole

L’unica certezza è gli occhi che io ho di te

Due fotografie è tutto ciò che rimane

Sul mio letto il vento le fa volare

La distanza che ci divide fa male anche a me

Se non vai via, l’amore è qui

Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore, così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore

Quel che so di te è soltanto il tuo nome

La tua voce suona in questa canzone

Musica e parole emozioni che scrivo di noi

Se non vai via, il mondo è qui

Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore, così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore

L’amoreE cambia il cielo, i tuoi occhi no

Come vetro è l’amore che sei

Sei un viaggio che non ha né meta né destinazione

Sei la terra di mezzo dove ho lasciato il mio cuore, così

Sono solo anch’io

Come vivi tu

Cerco come te

L’amore