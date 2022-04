The Walking Dead 11 saluta il suo pubblico per la seconda volta ma sconvolge tutti con una morte illustre. L’episodio numero 16 è andato in onda qualche ora fa su AMC negli Usa e presto sarà disponibile anche in Italia su Disney+ e sarà allora che anche il pubblico italiano dovrà fare i conti con quello che è successo in Acts of God.

L’episodio andato in onda qualche ora fa chiude questa seconda parte di stagione di The Walking Dead 11 e rimanda i fan al gran finale ma con un personaggio in meno, la Leah alla quale Daryl aveva regalato un’altra occasione. Maggie e Daryl si trovano ad affrontare l’ira di Lance Hornsby e Leah pronti ad eliminare la donna che aveva ucciso la loro famiglia eliminando contemporaneamente la sua voglia di conquistare le comunità di Alexandria, Hilltop e Oceanside.

ATTENZIONE SPOILER!

Manco a dirlo, il loro obiettivo è Maggie Rhee e anche Daryl, padre Gabriel e Aaron non ci mettono molto a capirlo. Proprio i tre sopravvivono ad un’imboscata in una discarica e capiscono che Lance adesso sta puntando proprio a Maggie. The Walking Dead 11 ci riporta subito a quest’ultima e ai suoi e in quel momento troviamo Leah pronta ad aprire il fuoco sugli Hilltoppers uccidendo Marco con un colpo alla testa.

Quello che non Leah non sapeva e che da lì al poco le sarebbe toccata la stessa sorte e a premere il grilletto, in quel caso, sarebbe stato proprio Daryl. Il nostro centauro è arrivato proprio quando Leah aveva già messo le mani su Maggie e le due erano alle prese con una colluttazione. A quel punto l’unica cosa da fare per lui era spararle dritto in testa uccidendola. Il colpo di scena ha chiuso questa seconda parte di stagione e getterà le basi del gran finale che segnerà la conclusione di una serie cult che ci ha tenuto compagnia nell’ultimo decennio.