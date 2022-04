Non è vero ma ci credo, in Serie A . Da quando il San Paolo è stato detronizzato a favore di Diego Armando Maradona, il rendimento casalingo del Napoli è precipitato rovinosamente. Nella stagione più equilbrata della storia recente della Serie A, lo stadio di Fuorigrotta è diventato un fortino quasi inespugnabile per gli uomini di Spalletti.

Nell’ultima giornata di Serie A sorridono soltanto la Juventus ,vittoriosa a Cagliari, e l’Inter che ha regolato senza problemi il Verona. Il Milan non è andato oltre il pareggio contro il Torino, il Napoli ha addirittura perso in casa contro la Fiorentina nell’ex San Paolo ribattezzato Diego Armando Maradona.

Il Napoli ha dilapidato in casa i primati ottenuti in trasferta rallentando bruscamente nella corsa al vertice della Serie A (leggi di più) . Lontano dal Diego Armando Maradona il Napoli vola, nell’ex San Paolo gli uomini di Spalletti zoppicano clamorosamente restando addirittura fuori dalla zona Champions.

Le sconfitte a raffica hanno deluso i tifosi tra i quali serpeggia con sempre maggiore insistenza il dubbio scaramantico che San Paolo possa essersi incollerito per esser stato calato dal piedistallo di Fuorigrotta a favore di Diego Armando Maradona. In un campionato così equilibrato come la Serie A 2021-2022 lo “sgarbo”all’Apostolo delle genti potrebbe poter costar caro a Napoli.

Nulla da ridire ovviamente sull’intitolazione a Diego Armando Maradona.D10S meritava questo e ben altro. Ma perché spedire in soffitta San Paolo ? Per vincere la Serie A non sarebbe meglio una santa alleanza tra Maradona e San Paolo? Mancano ancora tre gara casalinghe al fischio finale della stagione. Il tempo per rimediare c’è. Si riporti in gloria San Paolo e dalla prossima partita contro Roma, che certo in materia di santi è ben messa, si cominci a chiamarlo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona.

Il nome sarà un poco lungo e ci vorrà tanto fiato per pronunciarlo tutto attaccato. Ma vincere la Serie A ,vale fare qualche sacrificio. Come si dice? Aiutati che D10S ti aiuta, ma se anche San Paolo ci mette la mano…

