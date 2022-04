Si registra proprio in questi minuti un inatteso Anydesk down, visto che il servizio pare stia dando problemi dalle 12 di oggi 11 aprile qui in Italia. Al momento non si hanno certezze e notizie ufficiali sul disservizio, ma a quanto pare la situazione ricorda molto quella che abbiamo avuto modo di trattare alcuni mesi fa sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione, dunque, stando ai primi feedback emersi in rete questo lunedì ed in attesa che possano arrivare eventuali comunicazioni ufficiali da parte dello staff tecnico.

Attenzione ad Anydesky down l’11 aprile: problemi riscontrati con specifiche reti oggi

Nello specifico, qualcuno parla di Anydesky down oggi 11 aprile, ma stando ai feedback che ho avuto modo di raccogliere sul web, sembrerebbe che i problemi siano relativi a specifiche connessioni. Al momento ipotizzerei Vodafone e TIM, ma è chiaro che le notizie raccolte fino a questo momento sull’argomento siano frammentarie e che la situazione possa evolvere da un minuto all’altro in qualsiasi direzione. Resta da capire cosa ci sia alla base di questi disservizi, visto che non abbiamo ricevuto note ufficiali in grado di chiarire al meglio questi disservizi.

Staremo a vedere se Anydesk down verrà gestito e risolto in pochi minuti, oppure se occorrerà far fatica per tutta la giornata. Va detto che gli interventi dei tecnici siano spesso tempestivi ed efficaci. Dunque, pur rimandandovi alla pagina specifica di Down Detector per monitorare l’andamento delle segnalazioni in tempo reale, è altrettanto importante fare attenzione alla piattaforma stessa, in quanto il servizio potrebbe essere ripristinato a stretto giro. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere con un commento qui di seguito.

I numeri, comunque, sono tutto sommato sotto controllo e parlare di Anydesk down è allo stato attuale eccessivo nel nostro Paese.