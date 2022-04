La 32esima giornata di Serie A volgerà al termine questa sera con il posticipo serale di Bologna-Sampdoria, in programma allo Stadio Dall’Ara alle ore 20.45. L’Inter di Simone Inzaghi ha potuto sorridere, battendo l’Hellas Verona per 2-0; niente da fare per Napoli e Milan, reduci rispettivamente da una sconfitta interna contro la Fiorentina (2-3) e da un magro pareggio a porte involate contro il Torino (0-0).

A questo punto, la lotta Scudetto si fa ancora più avvincente, soprattutto in virtù del recupero di Bologna-Inter, che potrebbe mettere una serie ipoteca sulle sorti del campionato, per adesso ancora in bilico. La partita avrebbe dovuto giocarsi lo scorso 6 gennaio, ed è stata poi tenuta in sospeso per via dei tanti casi Covid presenti tra le fila dei felsinei. L’Inter, da quel momento, si è battuta per vedersi riconoscere il match vinto a tavolino: la richiesta è stata rifiutata sia del Giudice Sportivo in primo grado che dalla Corte Sportiva d’Appello in secondo grado (si è in attesa della sentenza relativa al terzo grado di giudizio, su cui dovrebbe esprimersi il 13 aprile il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni).

ARTICOLI CORRELATI

Quasi certamente anche quest’ultimo appello presentato dai nerazzurri verrà respinto: se così dovesse essere, Bologna-Inter (sfida valida come recupero della 20esima giornata di Serie A) verrà disputata mercoledì 27 aprile, con orario ancora da definire (facile ipotizzare l’incontro possa giocarsi nel tardo pomeriggio oppure in prima serata). Un match che avrà senz’altro il suo peso sulle sorti del campionato di Serie A e che consentirebbe alla squadra di Simone Inzaghi di portarsi idealmente in vetta alla classifica (alla luce dei risultati fin qui maturati, che non escludiamo possano ancora essere ribaltati nel corso delle prossime sei giornate restanti vista la poca distanza che separa le contendenti al vertice).

Continua a leggere su optimagazine.com