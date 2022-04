In onda i nuovi episodi di Servant of the People, la serie tv con protagonista l’attuale presidente ucraino, nonché ex attore comico Volodymyr Zelensky.

Stasera 11 aprile saranno trasmessi tre nuovi episodi di Servant of the People, di cui vi riportiamo la sinossi ufficiale:

Vasily prepara il suo discorso per l’insediamento e intanto si adatta alla nuova vita da presidente, il che significa che anche per far fare una passeggiata a suo figlio dovrà mobilitarsi un intero team di scorte. Questo per lui è un grosso cambiamento da accettare, infatti continua a rifiutarsi di usare le limousine e decide di licenziare tutte le sue scorte.

Come se non bastasse Vasiliy deve gestire anche l’ex-Presidente, che si rifiuta di lasciare il suo ufficio. Nei giorni successivi il presidente si accorge che gli ufficiali ucraini trattano il Paese come se fosse di loro proprietà, spendendo soldi pubblici in lussi poco necessari. Per questo si attiva per ridurre il numero di ufficiali alle dipendenze dello Stato e gli ridurrà i fondi.

Nel cast di Servant of the People, Volodymyr Zelens’kyj nei panni dell’insegnante, poi Presidente Vasiliy Goloboroďko; Stanislav Boklan è il Primo Ministro Yuriy Ivanovich Chuiko; Olena Kravets è Olena, madre di Vasiliy; Anna Kashmal è Natasha, nipote di Vasiliy; Jury Krapov è Mikhailo, padre di Vasiliy; Mykhailo Fatalov è l’oligarca Volodymir.

Attraverso la sua satira graffiante e feroce, la serie con Zelensky Servant of the People offre, allo stesso tempo, uno squarcio alla cultura ucraina, ed è quindi l’occasione per capire il delicato equilibrio geopolitico, nonché l’attuale conflitto in atto.

Prodotta da Kvartal 95 e trasmessa in prima tv dalla Rete televisiva ucraina 1+1 tra il 2015 e il 2019, la serie tv, il cui titolo originale è Sluha Narodu, ossia “Il servitore del popolo”, è stata interpretata, diretta, ideata e sceneggiata dallo stesso Zelensky.

L’appuntamento con i nuovi episodi di Servant of the People su La7 è a partire dalle 21:15.

