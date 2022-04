Martina Valdes rompe il silenzio su Blanco e conferma implicitamente la love story con il cantante più apprezzato del momento. Lo fa in risposta alle polemiche che nelle ultime ore sono passate da Tik Tok agli altri social, in seguito ad un video di una fan.

Nel video c’è lei, presente ad un concerto di Blanco, che si gode la performance da una posizione riservata di fianco al palco. L’accusa è quella di essere rimasta immobile per tutta la durata del concerto e di non aver mai mostrato segni particolari di apprezzamento per l’esibizione del suo ragazzo, alle prese con i suoi primi live.

Blanco era in concerto, scatenato sul palco. Presentava dal vivo le canzoni dell’album Blu Celeste, mandando in visibilio migliaia di fan, tutti i presenti. Location piene per tappe sold out: è questo il tour di Blanco nei club, antipasto di ciò che vedremo in estate in tutta la penisola.

Poi spunta un video su Tik Tok dove Martina Valdes viene accusata di essersi lasciata trascinare dalle note del fidanzato, Blanco. La loro storia d’amore, fino a quel momento, non era stata confermata in via ufficiale ma è proprio con la sua risposta alle polemiche degli haters che trova conferma.

Martina Valdes infatti risponde per le rime e chiede ironicamente: “Dovevo andare sul palco a baciarlo mentre lavorava?!”. Questo ciò che ha replicato a tutte coloro che si chiedevano come fosse possibile per Blanco essere fidanzato – e condividere la vita – con una persona che non lo supporta abbastanza, almeno in pubblico.

Nel replicare alle polemiche sui social, Martina Valdes ha inoltre confermato ufficiale che sì, i due sono effettivamente una coppia.

Per Blanco, dopo i primi concerti, c’è l’Eurovision a Torino. Si esibirà con la nuova versione di Brividi, in coppia con Mahmood, dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2022.