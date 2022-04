Pericolosa e brutta battuta di arresto quella subita ieri pomeriggio dal Napoli, reduce da una pesantissima sconfitta dinanzi ad un Maradona super gremito contro la Fiorentina per 2-3. Si complica, di fatto, la corsa in campionato per la conquista del tanto ambito Scudetto, ma i giochi non sono ancora del tutto chiusi e la speranza continua ad essere alimentata, soprattutto perché gli azzurri sono terzi in classifica a quota 66 punti, alle spalle di Inter (con gli stessi punti) e della capolista Milan, a quota 68 punti.

Per il momento, mettiamo un attimo da parte il discorso campionato e apriamo quello di mercato. È abbastanza evidente che il club partenopeo, in vista della prossima stagione, ha bisogno di chiudere un ciclo e di inserire nell’organico calciatori nuovi e soprattutto motivati. Dalle ultime voci di calciomercato sembrerebbe concluso l’acquisto dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia, 21enne attualmente in forza alla Dinamo Batumi, che potrebbe arrivare il 1 luglio a parametro zero. Il giocatore georgiano pare abbia ottenuto lo svincolo da parte della Fifa dal Rubin Kazan, in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Stando a quanto riportato dall’edizione di oggi 11 aprile del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, a fine stagione l’esterno Hirving Lozano dirà addio al Napoli: difatti, potrebbe essere proprio la freccia messicana ad essere sostituita dal nuovo acquisto.

Il numero 11 azzurro sarebbe in cerca di nuove esperienze, e quindi un suo addio in estate sarebbe più che plausibile. Il ds Cristiano Giuntoli non è rimasto ad aspettare e nell’eventualità avrebbe già provveduto a rimpiazzare El Chucky con il giovane talento Kvaratskhelia. Il Napoli di De Laurentiis verserà 10 milioni di euro più bonus alla Dinamo Batumi: il nazionale georgiano firmerà un contratto di cinque anni a 1,2 milioni di euro a stagione. L’attaccante, dal profilo tecnico molto valido, era stato seguito anche dal Milan.

