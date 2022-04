Stranger Things 4, causa pandemia, si è fatta attendere più del previsto dal pubblico di Netflix, ma i creatori della serie promettono una stagione che ripagherà la lunga assenza con una vocazione epica. Matt e Ross Duffer, intervenuti insieme all’attrice Winona Ryder al panel Contenders organizzato da Deadline e dedicato alla serie, hanno preannunciato una stagione di ampia portata e una performance ancora più corale delle precedenti.

Addirittura Stranger Things 4 sembra avere per i suoi autori un’aura di epicità: “La chiamiamo scherzosamente la nostra stagione de Il Trono di Spade perché è molto articolata ed è ciò che la rende unica“, ha spiegato Matt Duffer, aggiungendo anche alcuni dettagli sulla trama, che avrà un’ambientazione in parte rinnovata rispetto alla fittizia città dell’Indiana, Hawkins, che ha ospitato i primi tre capitoli.

Stranger Things 4, sulla scia del finale della terza stagione, vedrà alcuni dei protagonisti trasferitisi in California (come già anticipato da un recente teaser), altri rimasti ad Hawkins, senza dimenticare che c’è Hopper prigioniero dei Russi in un campo di lavoro.

La famiglia Joyce e Byers se n’era andata alla fine della terza stagione. Ora sono in California – abbiamo sempre voluto avere quell’estetica da sobborgo tipo ‘E.T’., cosa che finalmente abbiamo potuto fare quest’anno nel deserto; e poi abbiamo Hopper in Russia; e poi ovviamente abbiamo un gruppo rimasto ad Hawkins. Quindi abbiamo queste tre trame, sono tutte collegate e in qualche modo intrecciate insieme, ma hanno toni molto diversi.

La scrittura di Stranger Things 4, ha spiegato Ross Duffer, è andata via via ampliandosi nel corso del tempo, anche per la volontà di iniziare ad instradare la sceneggiatura verso un possibile finale, con delle spiegazioni sui principali misteri della trama.

Non sapevamo quanto sarebbe diventata grande la stagione, e non ce ne siamo nemmeno resi conto finché non eravamo circa a metà, proprio in termini di quanta storia volevamo raccontare in questa stagione. Game of Thrones è una cosa a cui abbiamo fatto riferimento, ma si tratta anche di rivelazioni, in quanto volevamo davvero iniziare a dare al pubblico alcune risposte.

Gli spettatori di Stranger Things 4, infatti, inizieranno da questa stagione ad ottenere delle risposte circa gli avvenimenti soprannaturali che hanno sorpreso i cittadini di Hawkins sin dai primi episodi.

Quando abbiamo fatto la prima stagione, Netflix ha continuato a dire: ‘Puoi spiegarci tutta questa mitologia?’. Così abbiamo scritto questo gigantesco documento di 20 pagine, che parlava di tutto in termini di cosa stesse succedendo e di cosa fosse esattamente il Sottosopra. E poi ogni stagione abbiamo semplicemente tolto degli strati a quella cipolla, per così dire. Ma in questa stagione, volevamo davvero entrare nel merito e [rivelare] alcune di quelle risposte. Ma per farlo correttamente, avevamo bisogno di tempo, quindi è diventata sempre più grande.

Stranger Things 4 avrà per questo episodi piuttosto lunghi, della durata non inferiore a un’ora, anche per questo la produzione è durata più del previsto. Inoltre, verso la metà della stagione, i due showrunner si sono resi conto che avrebbero avuto bisogno di un episodio aggiuntivo per arrivare al punto di svolta che intendevano raggiungere, e Netflix ha concesso volentieri un’aggiunta. Stranger Things 4 sarà disponibile su Netflix in due parti, la prima in uscita il 27 maggio e la seconda il 1° luglio. Inoltre, una quinta stagione è già stata confermata.