Una nuova serie Netflix con Jessica Alba arriverà sulla piattaforma nel 2023: l’attrice reciterà in Confessions on the 7:45, un adattamento dell’omonimo romanzo bestseller della prolifica scrittrice di thriller Lisa Unger. La co-regista e co-sceneggiatrice di Encanto, Charise Castro Smith, sta lavorando alla trasposizione del romanzo per il piccolo schermo.

La nuova serie Netflix avrà come titolo proprio Confessions on the 7:45, in cui Alba interpreterà una mamma lavoratrice improvvisamente sconvolta dall’incontro con uno sconosciuto su un treno pendolare: la sua vita andrà in pezzi, diversi tradimenti verranno rivelati e la donna finirà per domandarsi quanto davvero conosca le persone che le stanno intorno.

Di questa nuova serie Netflix Jessica Alba è anche produttrice esecutiva, insieme a Michael Rotenberg e Oly Obst di 3 Arts, mentre Castro Smith è showrunner, regista e produttrice: è stata un’idea dell’attrice adattare il romanzo per la tv dopo averlo divorato da lettrice, come ha spiegato all’annuncio del progetto.

Non riuscivo mettere giù questo libro. Nel momento in cui ho letto la frase: ‘Se vuoi mantenere un segreto devi prima nasconderlo a te stesso’, sono rimasta affascinata. Questo libro parla del tentativo di seppellire i segreti e la vergogna che portiamo fino a quando la verità non si rivela a noi. Non riesco a pensare a una persona più eccitante con cui collaborare in questo progetto. Charise ha un talento così folle e coglie davvero ogni sfumatura interiore di questi personaggi e della loro rete di bugie.

La nuova serie Netflix sarà dunque un thriller psicologico: per Alba è il primo progetto televisivo da quando Los Angeles’s Finest è stata cancellata dopo due stagioni nel 2020. La collaborazione tra l’attrice e Netflix era già in corso per il film Trigger Warning, di cui Alba è produttrice esecutiva e protagonista. Inoltre Confessions on the 7:45 segna il ritorno di Castro Smith su Netflix dopo aver lavorato come scrittrice e produttrice nella serie di successo The Haunting of Hill House. Lo scorso marzo, Encanto ha vinto l’Oscar per il miglior film d’animazione, co-diretto e co-scritto da Castro Smith con Jared Bush e Byron Howard.