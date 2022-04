Arrivano proprio in queste ore ulteriori informazioni che aiutano a mettere a fuoco i problemi Alice Mail. Ci sono infatti alcuni dettagli che confermano i rumors venuti a galla di recente, a poco meno di una settimana dall’inizio del malfunzionamento. In sostanza, dopo aver portato alla vostra attenzione quella che ad oggi sembra essere la strada più sicura per mettersi alle spalle l’anomalia, come avrete percepito attraverso un altro articolo, ora bisogna fare uno step in più. Già, perché conoscere nel dettaglio le novità in casa TIM aiuta ad affrontare al meglio la situazione.

Conosciamo meglio l’origine dei problemi Alice Mail quando la posta personale non funziona

Su internet si trovano testimonianze, ad esempio, di utenti che riscontrano problemi Alice Mail provando ad accedere tramite Outlook 2021. Fino a pochi giorni fa, questo era possibile anche via Mobile con una SIM differente rispetto a quella di TIM. Gli stessi utenti, da circa una settimana vedono respinto l’accesso alla posta personale, pur inserendo nome utente e password standard. Le medesime credenziali che da da desktop, all’interno del sito in cui TIM solitamente consente il login, permettono ancora oggi di entrare nella propria area utente senza particolari problemi.

I nodi vengono al pettine in queste ore. Gli stessi utenti che riportano una situazione sui problemi Alice Mail come quelli descritti poco fa, infatti, sottolineano che cambiando SIM ed inserendo nel proprio smartphone una vecchia e funzionante scheda TIM, riescono tranquillamente ad effettuare il login da mobile. Al di là delle indicazioni sul cambio delle impostazioni, in merito a server in entrata e in uscita, appare chiaro che ci sia stato un intervento della compagnia telefonica. Forse per incentivare ad utilizzare i propri piani mobile.

Resta il fatto che i problemi Alice Mail siano stati messi a fuoco ormai, sia in ottica risoluzione con le impostazioni, sia per quanto concerne l’origine dell’anomalia, quando il login non funziona con una SIM diversa da TIM via mobile.