Il primo pieghevole OnePlus potrebbe non essere tanto un’utopia come qualcuno temeva: il progetto è stato protagonista di alcuni leak, a dimostrazione del fatto che, quantomeno, se ne parli. Come riportato da ‘pricebaba.com‘, il dispositivo dovrebbe somigliare all’OPPO Find N (cosa che non deve stupirci vista la fusione tra i due marchi).

Gary Chen, manager a capo della divisione software di OnePlus, lo aveva in qualche modo anticipato nello scorso mese di febbraio, facendo sapere che la OxygenOS sarebbe stata presto arricchita da alcune funzioni tipiche degli smartphone pieghevoli. Il progetto relativo al primo pieghevole OnePlus sarebbe anche in stato avanzato: ne ha parlato di recente il leaker Yogesh Brar, che ha confermato l’esistenza del dispositivo, come pure la grande somiglianza con il già noto OPPO Find N, che ricordiamo essere stato presentato lo scorso mese di dicembre. Il telefono potrebbe debuttare anche sul mercato internazionale, e quindi essere reso disponibile in Europa. Non escludiamo che il primo pieghevole OnePlus possa compiere il suo esordio commerciale nella seconda parte dell’anno (il telefono potrebbe anche essere a buon punto per quanto riguarda il progetto tecnico, ma ci vorrà poi del tempo per produrlo in serie).

Per quanto concerne il prezzo, il primo pieghevole OnePlus potrebbe arrivare a costare più del OnePlus 10 Pro, che ricordiamo poter essere acquistato in Italia alla cifra di 919 euro per la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, e di 999 euro per quella con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. L’OPPO Find N costa più di 1000 euro sul mercato cinese. Aspettiamoci, dunque, che il primo pieghevole OnePlus, che molto somiglierà a questo telefono, presenti pressoché quel cartellino (ne sapremo di più già dalle prossime settimane).

