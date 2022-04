Ci sono alcune testimonianze che dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 11 aprile, in relazione a coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S22 nelle ultime settimane, convinti di poter contare sul servizio permuta ufficializzato dalla divisione italiana. Nessuno mette in discussione la bontà dell’iniziativa in questione, particolarmente interessante per coloro che desideravano un extra sconto al momento dell’ordine, ma è fuori discussione che siano stati accumulati ritardi superiori alle aspettative. Vediamo come stanno evolvendo le cose in Italia.

Pesanti ritardi per il servizio permuta dopo l’acquisto del Samsung Galaxy S22

Le considerazioni odierne non valgono tanto per la singola permuta di vecchi device, come osservato pochi giorni fa con il Samsung Galaxy S9, ma investono come accennato coloro che hanno aderito alla promozione appositamente concepita per il Samsung Galaxy S22. La possibilità di ottenere qualcosa, risparmiando sul prezzo finale del top di gamma 2022, ha attirato l’attenzione di diversi utenti in queste settimane, ma ora bisogna fare i conti con un ritardo non preventivato da chi ha deciso di andare fino in fondo.

Come si traducono questi ritardi? Basta rifarsi ad alcune testimonianze disponibili sul web: “Ho comprato il Galaxy S22, con la possibilità di rimandare indietro il mio vecchio S10e e ottenere un rimborso. Ordinato il 9 marzo, ancora devo ricevere notizie”. In pratica, la divisione italiana sta tardando nel mandare un corriere a casa, per ritirare il vecchio smartphone. Manca dunque la fase antecedente all’approfondita valutazione del device, che poi determinerà o meno la conferma della permuta desiderata dagli utenti che hanno aderito al servizio.

Qualora abbiate acquistato un Samsung Galaxy S22 aderendo al servizio permuta, vi ricordo che dal momento della conferma da parte della divisione italiana, devono trascorrere non più di 45 giorni per l’arrivo del corriere a casa vostra. Come stanno andando le cose sotto questo punto di vista?