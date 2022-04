Il primo Telegatto della nuova versione è quello consegnato a Vasco Rossi dal direttore di Sorrisi e Canzoni TV, Aldo Vitali. Sui social arriva il video della consegna con qualche dettaglio in più a proposito della nuova statuetta a forma di gatto che verrà realizzata con plastica riciclata e in diversi colori.

Cambiano anche i criteri di assegnazione dei famosi premi televisivi. Aldo Vitali spiega: “Prima il Telegatto veniva assegnato secondo un criterio che prevedeva la divisione in categorie ed era soprattutto il premio di una gara. Ma il mondo è mutato, così come il modo di fare intrattenimento, che si è arricchito con i social, il digitale, lo streaming”.

Cambiano quindi anche le modalità e i tempi di assegnazione del Telegatto ai personaggi del mondo della musica e dello spettacolo. Il nuovo Telegatto verrà consegnato nel corso dell’anno, in diversi momenti: “Allo stesso modo cambiano anche i tempi e le modalità delle premiazioni: il nostro nuovo Telegatto sarà consegnato in diversi momenti nel corso dell’anno, diventando un riconoscimento al merito di chi lo riceverà”, aggiunge il direttore di Sorrisi e Canzoni TV.

Torna quindi in via ufficiale il Telegatto che nei giorni scorsi aveva lasciato intuire qualcosa di sé sui social della rivista. Adesso la conferma attraverso la prima consegna ufficiale al Blasco, colui che sta facendo la storia della musica italiana. Se ne parlerà all’interno (e in copertina!) del nuovo numero di Sorrisi.

Il nuovo Telegatto è stato realizzato a cura di Cracking Art ed entro la fine dell’anno si terrà un grande evento in concomitanza con i festeggiamenti per i 70 anni di Sorrisi e Canzoni TV.

Il primo, in assoluto, di questa nuova era, intanto, è già stato consegnato da Aldo Vitali nelle mani di Vasco Rossi. Il video della consegna è disponibile sui social di Sorrisi e apre la strada a numerose altre consegne prestigiose che scopriremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.