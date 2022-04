A distanza di cinque anni dalla quarta stagione, ogni tanto si torna a parlare di Sherlock 5. A farlo sono, ancora una volta, i co-creatori della serie britannica, Steven Moffat e Mark Gatiss. In un’intervista concessa a Radio Times, il duo ha risposto con fare diplomatico di essere felici di tornare al lavoro su Sherlock 5. Tuttavia, le cose non dipendono solo da loro.

Moffat ha dichiarato:

Rifarei Sherlock domani, perché me lo chiedete? Come me, anche Mark e Sue [Vertue, la produttrice]. Lo faremmo tutti di nuovo. Dipende da Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Sono stati molto fedeli alla serie per molto tempo quando era uscito, quando è diventato sicuramente il loro lavoro meno pagato.

Con una nota di amarezza, Moffat ha aggiunto:

E non penso che sia necessariamente quello che vogliono fare ora: va bene così, è assolutamente giusto. Ma se qualcuno pensa che sono io quello che si mette in mezzo, dirò con sicurezza che inizierei a scriverlo domani, se lo hanno fatto anche tutti gli altri.

Il co-creatore ha anche parlato della scomparsa di Una Stubbs (interprete della mitica Mrs. Hudson) e di come sarebbe stato difficile realizzare nuove stagioni di Sherlock senza di lei: “Forse se avessimo rimontato quel set e lei non fosse apparsa magicamente, potremmo essere tutti troppo tristi per fare uno spettacolo”.

Le cose, quindi stanno così, ha puntualizzato Moffat: “Siamo tutti pronti a fare una quinta stagione. Ma abbiamo bisogno dei nostri uomini di spicco e, comprensibilmente, potrebbero sentire di aver fatto il loro tempo“.

Sia Benedict Cumberbatch che Martin Freeman sono attualmente impegnati con i Marvel Studios, anche se per due progetti diversi. Il primo, reduce dalla nomination agli Oscar per Il Potere del Cane, sarà in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che uscirà nei cinema il mese prossimo. Freeman sarà in Black Panther: Wakanda Forever, dove riprenderà il ruolo di Everett Ross.

