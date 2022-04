In arrivo un docufilm su De André, Gino Paoli, Luigi Tenco e tanti altri. Non una serie di monografie sui singoli artisti che hanno segnato per sempre la musica italiana, ma un vero e proprio viaggio sulla musica nata intorno alla città di Genova dal titolo, appunto, La Nuova Scuola Genovese.

Il docufilm su De André e i rapper nati in Liguria

Il docufilm su De Andrè e tutta la scuola genovese si muove su due piani tra i quali cerca il filrouge di continuità. Sul piano storico troviamo, infatti, il cantautore genovese per eccellenza Faber insieme agli autorevoli colleghi Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco e Umberto Bindi. Sul piano contemporaneo troviamo tutti i rapper contemporanei nati in Liguria come Tedua, grazie alla collaborazione del produttore urban Chris Nolan che in questa opera ha collaborato con i compositori Pivio e Aldo De Scalzi – che hanno curato la colonna sonora – mentre La Nuova Scuola Genovese è stato scritto da Claudio Cabona. La regia di è Yuri Dellacasa e Paolo Fossati.

Il ponte di collegamento tra la vecchia e la nuova scuola viene ricercato attraverso i dialoghi: Paoli dialoga con Tedua, Dori Ghezzi con Izi, Cristiano De André parla con Bresh e tanti altri ospiti si racconteranno a vicenda per trovare il filrouge che lega il vecchio e il nuovo. Ospiti d’eccezione saranno Ivano Fossati e Marracash, che come occhio esterno raccontano i due mondi.

La Nuova Scuola Genovese: quando esce al cinema

La Nuova Scuola Genovese sarà presentato lunedì 2 maggio al The Space di Genova con i protagonisti presenti in sala, mentre il martedì 3 e mercoledì 4 maggio sarà distribuito in altri cinema italiani.

Nel trailer pubblicato oggi, lunedì 11 aprile, vediamo i vari protagonisti confrontarsi sul ruolo della vecchia scuola e l’influenza della città di Genova nella loro arte.