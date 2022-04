GRAZIA DI MICHELE continua ad emozionare in tutta la varietà di progetti che sta creando. Mentre è appena uscito l’album “Io sono l’amore” con Mariella Nava e Rossana Casale e sta per partire il tour di queste tre cantautrici, è venuta al Premiato Circo Volante del Barone Rosso per condividere “L’arte dell’incontro”, accompagnata al piano da Paolo Di Sabatino, e da sola con la chitarra “Lasciati amare”, un mantra d’amore che ha pubblicato dopo lo spettacolare “Madre terra”. Grazia sta portando avanti anche uno spettacolo teatrale dedicato alla cantautrice sarda Marisa Sannia, dove soprattutto esplora le poesie che lei aveva messo in musica, in sardo e quelle in spagnolo di Garcia Lorca. Da me l’ha ricordata interpretando in sardo “Melagranada ruja” dall’album “Melagranada”. Poi Grazia ha cantato il capolavoro che scrisse Don Backy: “Casa bianca” e che ha reso famosa Marisa Sannia.

Grazia Di Michele è una perla di arte, amore, dolcezza che ti avvolge e che non puoi non amare.

www.redronnie.tv

