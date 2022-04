Sono stati annunciati gli ospiti del secondo appuntamento con Battiti Live stasera su Italia1 per un nuovo viaggio all’insegna della musica. Sulla nave targata MSC Crociere si alternano sul palco i migliori artisti della musica italiana ed internazionale per due ore all’insegna della spensieratezza.

Alla conduzione ci sono Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis. Il primo appuntamento è stato seguito veramente poco su Italia tanto che la trasmissione ha saltato una settimana per spostarsi al lunedì, dal giovedì scelto inizialmente per il programma.

Oggi quindi andrà in onda la seconda di quattro puntate di Battiti Live Il Viaggio Della Musica. Gli ospiti di Battiti Live l’11 aprile su Italia1 sono stati comunicati. Chi vedremo sul palco? Non mancheranno ex concorrenti del Talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi ma neanche coloro che in estate dimostrato di saper conquistare pubblico e radio con i rispettivi tormentoni.

Gli ospiti di Battiti Live l’11 aprile su Italia1

Da Amici di Maria de Filippi e reduce dallo scorso Festival di Sanremo, sarà sul palco Aka7even. Dalla kermesse dedicata alla musica italiana ci sarà anche Dargen D’Amico, pronto a far ballare tutti.

Vedremo Irama, anche lui reduce dalla presenza al Festival 2022, così come Michele Bravi e Noemi. Spazio a coloro che non sbagliano un tormentone estivo con Giusy Ferreri ed Elodie.

Sul palco, tra gli ospiti di Battiti Live l’11 aprile su Italia1 ci sarà poi Ermal Meta, di recente in radio in duetto con Giuliano Sangiorgi. Nel cast Darin e Nika Paris con Room9, poi gli Ofenbach e Topic.

Tornano dal vivo anche i Sottotono e i The Kolors, il cui cantante Stash è stato confermato in giuria al serale di Amici. Dal Festival 2022 ci sarà anche Rkomi. Chiude il cast Tommaso Paradiso.

Il viaggio della musica toccherà 4 porti del Mar Mediterraneo: Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.