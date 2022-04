Originari dell’Asia, gli asparagi sono diffusi in tutta Europa e sono particolarmente apprezzati, oltre che per il loro gusto, per le tante proprietà benefiche. La primavera è la stagione migliore per questi ortaggi.



Appartengono alla famiglia delle liliaceae, la stessa famiglia dell’aglio e della cipolla. Gli asparagi che conosciamo meglio sono verdi, ma esistono anche di colore bianco o viola. A prescindere dalla colorazione, non cambiano le proprietà nutrizionali.



Gli asparagi sono costituiti per la maggior parte da acqua. Questo li rende un alimento ipocalorico, con sole 24 calorie per 100 grammi. Sono ricchi di fibre e antiossidanti, ma privi di colesterolo e poveri di sodio.



Quali sono i benefici degli asparagi?

Sono diuretici e depurativi : grazie alla presenza di asparagina, gli asparagi stimolano la funzione epatica e renale, aiutano l’organismo ad eliminare le tossine e il ristagno dei liquidi, dunque offrono un supporto concreto per ridurre la cellulite

: grazie alla presenza di asparagina, gli asparagi stimolano la funzione epatica e renale, aiutano l’organismo ad eliminare le tossine e il ristagno dei liquidi, dunque offrono un supporto concreto per ridurre la cellulite Sono antiossidanti : la Vitamina C e l’acido folico conferiscono agli asparagi importanti proprietà antiossidanti, che contrastano la formazione di alcuni tumori e combattono i radicali liberi.

: la Vitamina C e l’acido folico conferiscono agli asparagi importanti proprietà antiossidanti, che contrastano la formazione di alcuni tumori e combattono i radicali liberi. Hanno un effetto lassativo : Le fibre contenute negli asparagi aiutano a regolare l’attività dell’intestino, risultando parecchio indicati per coloro i quali soffrono di stitichezza.

: Le fibre contenute negli asparagi aiutano a regolare l’attività dell’intestino, risultando parecchio indicati per coloro i quali soffrono di stitichezza. Rinvigoriscono i capillari : La rutina, presente negli asparagi, riduce la permeabilità dei capillari e dunque ostacola la formazione di edemi. Influisce anche sull’elasticità dei capillari, rinforzandone le pareti.

: La rutina, presente negli asparagi, riduce la permeabilità dei capillari e dunque ostacola la formazione di edemi. Influisce anche sull’elasticità dei capillari, rinforzandone le pareti. Sono antinfiammatori naturali : Oltre alla rutina, gli asparagi sono ricchi di quercetina, sostanze che svolgono un’importante attività antinfiammatoria sul nostro organismo.

: Oltre alla rutina, gli asparagi sono ricchi di quercetina, sostanze che svolgono un’importante attività antinfiammatoria sul nostro organismo. Fanno bene al cuore e alla mente: il consumo abituale di asparagi aiuta a regolare il livello di glucosio presente nel sangue. L’apparato cardiovascolare trae benefici anche dal potassio, presente in grandi quantità. Grazie al triptofano, aiuta a produrre serotonina, l’ormone che conferisce la sensazione di buon umore.

Oltre ad essere consumati in cucina, buoni sia crudi che cotti, gli asparagi vengono impiegati anche in fitoterapia. Con le radici fi asparagi vengono create ottime tisane dalle proprietà drenanti e depurative.