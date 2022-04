Il nuovo album di Gemitaiz è Eclissi. Davide De Luca – questo il nome all’anagrafe del rapper – lo ha annunciato nell’ultima ora dopo una serie di indizi pubblicati sui social nelle scorse settimane.

Eclissi, il nuovo albumi di Gemitaiz, sarà fuori venerdì 13 maggio 2022. Il disco è già disponibile in pre-save e pre-order anche in modalità autografata e in formato vinile. Per il momento il rapper non ha fornito informazioni sulla tracklist né sul prossimo singolo che anticiperà il disco. Ha pubblicato, piuttosto, l’artwork che mostra un suo primo piano con lo sguardo affranto su sfondo scuro.

Una desolazione, quella rappresentata da Gemitaiz, spiegata da lui stesso:

“I due anni di pandemia hanno senza dubbio influenzato la mia scrittura, ma non diminuito. L’eclissi di sole è un evento raro quanto speciale. Può risultare triste o intimo ma mai banale. Il disco verte molto sul fascino della solitudine“.

La pandemia ha dunque ispirato anche la penna di Gemitaiz. Sono tanti gli artisti che negli ultimi 2 anni di storia dell’uomo, fatta di paura, frustrazione, privazioni e radicali cambiamenti dell’assetto sociale, hanno trovato ispirazione per la scrittura dei nuovi album.

Il tour

Il nuovo album di Gemitaiz arriva un mese in anticipo rispetto al tour estivo che partirà da Roma il 18 giugno 2022 e si chiuderà a Prato il 27 agosto. In autunno, invece, Gemitaiz tornerà sul palco insieme a MadMan per un tour congiunto. I due artisti uniscono le forze per promuovere il disco Scatola Nera (2019) nato da una loro collaborazione.

L’ultimo disco da solista di Gemitaiz è Davide (2018) mentre l’ultima raccolta pubblicata dal rapper è QVC9 (2020), mixtape al quale hanno partecipato Emis Killa, Fabri Fibra, Achille Lauro e tanti altri.

Presto verranno svelati ulteriori dettagli su Eclissi, il nuovo album di Gemitaiz.