Come ben sappiamo, Android Auto, basato su smartphone per permettere ai dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android di essere sfruttati in auto tramite il sistema di infotainment presente nel cruscotto, è uno degli standard di Google molto vantaggiosi, ma che non sempre ottiene aggiornamenti tali da rendere il servizio al pari degli altri appartenenti al colosso di Mountain View. Tuttavia, questo non significa che gli sviluppatori non si impegnino a lavorarci sù: come solitamente succede anche per le altre app, è molto probabile che possano presentarsi alcuni problemi, come quello di qualche giorno fa relativo alla lingua.

Recentemente gli sviluppatori di Google hanno rilasciato un’interessante novità in merito al sistema di suggerimenti, secondo cui gli utenti avranno la possibilità di scegliere contenuti da un elenco di playlist. Secondo quanto di recente emerso, sarebbe stato distribuito un nuovo aggiornamento che conduce l’app alla versione 7.5 stabile. L’upgrade, dopo aver raggiunto il canale beta testing, è pronta ad iniziare la sua distribuzione tramite il Google Play Store: questo significa che probabilmente ha completato con esito positivo la fase di test. Tuttavia, il produttore californiano non ha rilasciato alcun changelog del nuovo aggiornamento, dunque non si ha la certezza di quali fossero sia le modifiche introdotte che le novità apportate.

Inoltre, non c’è ancora alcuna spiegazione sul perché non sia stata inserita la Coolwalk. Parliamo della nuova interfaccia grafica di Google che introdurrà una nuova vista capace di mostrare agli utenti altre app nello stesso momento oltre alla mappa per la navigazione. Ricordiamo che il nuovo aggiornamento di Android Auto alla versione 7.5 stabile è ancora in fase di rilascio graduale: qualora non riusciste a trovarlo già nel Play Store avrete comunque la possibilità di proseguire con l’installazione manuale.

