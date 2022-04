Potrebbe essere definita l’app anti-social pur essendo essa stessa un social. L’app BeReal sta cominciando a prendere piede in Italia, dopo essere stata pensata, sviluppata e lanciata negli USA. Si tratta di una piattaforma già disponibile per dispositivi Android sul Play Store e per iPhone su App Store: la soluzione si ripromette di essere alternativa ai vari Instagram, Facebook e TikTok per un aspetto fondamentale, ossia la mancanza di filtri e contraffazioni di sorta che mostreranno gli iscritti solo per quello che sono.

Come funziona BeReal

Dopo aver installato l’aèè BeReal ed essersi iscritti alla piattaforma sarà estremamente facile entrare a far parte del nuovo social. La regola principale è che ogni utente potrà arricchire il proprio profilo una sola volta al giorno e non in qualsiasi momento ma secondo una tempistica “imposta”. il sistema notificherà la possibilità di caricare un proprio selfie in un qualsiasi momento della giornata e si avranno a disposizione solo due minuti per procedere, il tempo più che sufficiente per aprire la fotocamera e scattare proprio un selfie.

Perché delle regole così severe?

Perché nell’app BeReal si potrà contribuire con un solo scatto al giorno e tanto più “a tempo”? La logica sarà quella di costruire profili reali e per nulla contraffatti. Un solo scatto al giorno, tanto più caricato dall’app fotocamera in maniera estemporanea non renderà possibile (o quasi) l’utilizzo di filtri e aggiustamenti vari. I risultati dunque saranno più che mai realistici e non falsificati. Chi guarderà contenuti di amici, colleghi, parenti o semplici conoscenti potrà soltanto commentare e mandare delle reazioni per le foto e nulla di più.

Ora c’è solo da capire quanto l’app Be Real potrà fare breccia tra gli italiani: quanto cioè l’idea di apparire esattamente come si è sia interpretata come un’opportunità e occasione di instaurare relazioni anche più veritiere sui social. Nel mercato statunitense la soluzione ha preso piede soprattutto sui giovanissimi studenti dei college. Staremo a vedere cosa succederà in Italia.

