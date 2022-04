Blind all’Isola dei Famosi, il cantante è tra i naufraghi della nuova edizione del reality show Mediaset. Mentre si trova sull’Isola, ad affrontare le impegnative prove del reality show, la mamma gli fa causa. No, non è uno scherzo.

La notizia circola rapidamente in rete e getta tutti nello sgomento ma (purtroppo) non c’è nulla di inventato: è tutto vero. Blind è all’Isola dei Famosi e al suo ritorno in Italia dovrà affrontare in tribunale sua madre che, nel frattempo, lo ha portato in causa.

Blind ha solo 22 anni e sta provando a ritagliarsi un proprio spazio nel mondo della musica. Dopo aver partecipato al Talent show X Factor, ed essersi fatto apprezzare, Blind ha deciso di prendere parte all’avventura televisiva Mediaset, probabilmente per avere fondi da utilizzare ai fini della realizzazione dei suoi progetti musicali.

Ma la mamma gli fa causa.

Le richieste della mamma di Blind

Mentre Blind è all’Isola dei Famosi, la madre gli fa causa. Alla base della motivazione, le precarie condizioni economiche in cui si trova la famiglia del rapper. La mamma infatti chiede il mantenimento per sé e per il figlio più piccolo, adolescente, fratello di Blind.

La documentazione è stata depositata al Tribunale civile di Perugia; lo riportano le testate locali. Per quanto particolare possa apparire agli occhi degli utenti dei social, la richiesta della madre trova fondamento in alcuni articoli del Codice Civile che sostengono l’obbligo di mantenimento in ordine gerarchico e il coinvolgimento dei figli, in caso di genitori in difficoltà economiche.

Blind, per il momento, si è opposto e la valutazione della richiesta della donna è stata rimandata all’autunno per coinvolgere anche le sorelle di Blind che, in quanto di pari grado, dovrebbero assolvere agli stessi doveri.