L’app Expert Raw su Samsung Galaxy supportati fa ancora passi da gigante, soprattutto per garantire scatti eccellenti in condizioni di scarsa luminosità o comunque in particolari situazioni. L’app è stata rilasciata da alcuni mesi e consente, per chi ancora non lo sapesse, di acquisire le foto nel formato RAW molto definito e anche livelli di controllo Pro davvero professionali per gli esperti (tra queste la possibilità di controllare la velocità dell’otturatore e controllare l’ISO).

Proprio in queste ore, direttamente sullo store Samsung, è disponibile un nuovo aggiornamento dell’app Expert Raw su Samsung Galaxy abilitati per il tool fondamentale per gli scatti. Tra i device che godono dell’importante strumento ci sono naturalmente gli ultimissimi Samsung Galaxy S22, ma anche i precedenti Samsung Galaxy S21 e ancora i Note 20 e il Galaxy Z Fold 2.

Per tutti gli smartphone su citati, l’ultimo aggiornamento Expert Raw porta con se concreti miglioramenti per le foto in notturna o comunque n condizioni di scarsa luminosità. L’ultima versione disponibile per l’update è quella siglata come la 1.0.01. Proprio quando ci si trova in scenari con poca luce, l’ultimo rilascio promette maggiore nitidezza e definizione degli oggetti o persone immortalate. I test condotti dagli esperti di SamMobile confermano la bontà del lavoro condotto dagli sviluppatori. Effettivamente, c’è stato un ulteriore salto di qualità per gli scatti, soprattutto in condizioni critiche.

Per il momento l’app Expert Raw è supportata dalla lista di Samsung Galaxy sopra citati. Allo stesso tempo, tuttavia, non è per nulla da escludere che nel presto sia garantito lo stesso strumento anche su altri dispositivi. D’altronde il tool è responsabile di notevoli miglioramenti, dunque sempre più clienti Samsung vorrebbero approfittarne nel futuro. Non resta che tenere sotto osservazione dunque l’operato degli sviluppatori al soldo di Samsung in proposito.

