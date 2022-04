Bisogna prendere atto in queste ore dei primi riscontri a proposito dell’aggiornamento iOS 15.5, tramite la beta 1, a proposito di una questione delicata come la durata della batteria. Argomento da sempre delicato in seguito al rilascio di un nuovo upgrade da parte dei produttori di smartphone, oggi 10 aprile il discorso diventa ulteriormente importante. Già, perché dopo alcuni rilasci relativi ad iOS 15.4 in tanti hanno lamentato consumi eccessivi per il proprio melafonino. Ecco perché occorre scendere maggiormente in dettagli.

Prime sentenze sull’aggiornamento iOS 15.5 beta 1 a proposito della durata della batteria

Dopo avervi illustrato le prime novità trapelate con l’aggiornamento iOS 15.5 con un articolo preliminare sul nostro magazine, pur non essendo ancora disponibile nella sua versione definitiva, è importante concentrarsi sull’elemento più atteso. Per una volta, infatti, Apple ha menzionato addirittura nel changelog la novità relativa all’autonomia dei device. Appare evidente che al colosso di Cupertino siano arrivate non poche segnalazioni nelle ultime settimane, al punto da concentrarsi proprio sulla batteria con il suo nuovo pacchetto software. Ad oltre tre giorni dai primi test sul campo, vediamo come stanno andando le cose in giro per il mondo.

Certo, non manca chi si lamenta ancora per l’autonomia del proprio iPhone, ma raggiungere un verdetto unanime in questo particolare contesto è davvero impossibile. Resta il fatto che le sensazioni siano assolutamente positive, in attesa di toccare con mano l’upgrade nella sua versione stabile.

A seguire, in ogni caso, trovate il video che ci consente di analizzare meglio il reale impatto del nuovo aggiornamento iOS 15.5, al netto del fatto che ad oggi sia disponibile solo la beta 1. Nei commenti al filmato YouTube, ci sono numerosi feedback secondo cui la durata della batteria sarebbe effettivamente migliorata in modo apprezzabile in seguito al rilascio di Apple, avvenuto in settimana.

