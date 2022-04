On The Verge non avrà una seconda stagione, ma la notizia non è arrivata da Netflix: la cancellazione della serie drammatica, avvenuta nel silenzio dello streamer, è stata rivelata sui social network dalla star e creatrice Julie Delpy, in un commento su Instagram.

Delpy ha confermato che On The Verge non proseguirà oltre la prima stagione, rispondendo alla domanda di un utente. Nelle sue parole non si può non cogliere il tono polemico nei confronti di Netflix, che non solo ha cancellato silenziosamente la serie, ma non si è nemmeno premurata di informare il pubblico a riguardo.

Niente On The Verge 2, quindi: Delpy ha confermato che lo spettacolo è stato “cancellato“, ma Netflix “si è scordata di annunciare che è stato cancellato“. Archiviata senza alcun riguardo, dunque, la serie che raccontava le storie di quattro amiche sulla quarantina: le protagoniste erano interpretate dalla stessa Delpy, Elisabeth Shue, Sarah Jones e Alexia Landeau, nei panni di donne che scelgono di vivere la mezza età non come un lutto per la giovinezza perduta, ma come un’opportunità per reinventarsi e vivere finalmente secondo le loro convinzioni e i loro valori. Nel cast accanto alle protagoniste anche anche Mathieu Derny, Troy Gariety, Timm Sharp e Giovanni Ribisi. Delpy e Shue sono state anche produttrici esecutive della serie.

Questo il commento su On The Verge che conferma il destino della serie, apparso su Deadline e Spoilertv.com.

IG: @delpy.julie

On The Verge ha avuto una stagione da 12 episodi di mezz’ora ciascuno, uscita a settembre dello scorso anno: ambientata a Los Angeles, è stata una coproduzione tra Canal+ e Netflix, con il primo che l’ha distribuita in Francia e lo streamer che l’ha portata al pubblico del resto del mondo, salvo poi cancellarla senza nemmeno annunciarlo al pubblico.

