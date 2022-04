Siamo ancora nel vivo delle offerte Amazon di primavera. Gli sconti protagonisti del noto store globale saranno attivi fino al prossimo 13 aprile e ancora in questa domenica di inizio mese è possibile beneficiare del maggiore risparmio sulle tanto amate Xiaomi Mi Band 6 e Band 6 NFC. I fitness tracker tanto amati e sempre molto ricercati dal pubblico possono essere acquistati in queste ore ad un prezzo decisamente ribassato rispetto a quello di listino. Di seguito sono dunque riportate le specifiche condizioni di acquisto, di certo molto interessanti.

Per quanto riguarda la Xiaomi Mi Band NFC, ossia la variante della band con il supporto per i pagamenti contactless ma anche l’app Alexa integrata, possiamo dire che l’occasione d’acquisto di questa domenica è davvero imperdibile. Il costo attuale della soluzione è pari a 41,99, con un risparmio concreto rispetto al valore di listino dello stesso esemplare di 54,99 euro. Il dispositivo non è mai sceso sotto questo valore di costo e la promozione ed è tanto più interessante perché la consegna avverrà in poche ore, almeno per i clienti Prime, già domani 11 aprile. Nella peggiore delle ipotesi, dunque senza abbonamento esclusivo Amazon, la spedizione comunque si concretizzerà entro metà settimana.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, Orologio Smart Xiaomi, Controllo Vocale... Xiaomi Pay funziona con molte carte di credito e debito Mastercard...

Nuovo display a schermo intero: 1.56”Schermo AMOLED (49% più grande...

Non è niente male neanche la seconda delle offerte Amazon di primavera esaminate oggi per la Xiaomi Mi Band 6 standard. Si tratta del modello che non prevede il supporto NFC per i pagamenti e l’app Alexa integrata ma per il resto, dunque per il monitoraggio del benessere e dell’attività fisica, non ci sono altre differenze. Con qualche rinuncia, dunque, si potrà puntare su questa variante che ha dalla sua un costo ora davvero super competitivo. In effetti, la spesa da affrontare sarà di soli 32,99 euro. Anche in questo secondo caso, la spedizione del pacco sarà immediata.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

