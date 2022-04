Su WhatsApp esistono diversi trucchi interessanti per gestire le chat a proprio piacimento, cosa fare ad esempio se si ha necessità di bloccare un contatto senza che quest’ultimo se ne accorga? Questo può essere un escamotage giusto da mettere in pratica per bloccare qualcuno in modo soft, una persona che semplicemente è diventata piuttosto fastidiosa, ma con la quale non si può chiudere definitivamente il rapporto per vari motivi. Può essere ad esempio un collega assillante, un parente e così via. Se lo si blocca in modo normale, chiaramente poi se ne accorgerà e chiederà delle spiegazioni.

Dritte per bloccare qualcuno su WhatsApp senza farsi scoprire

Altre dritte, dunque, dopo quelle riportate una settimana fa. A questo punto entra in gioco un trucchetto molto semplice, una sorta di blocco leggero per evitare di dover stare dietro a tutte le sue innumerevoli notifiche. WhatsApp ha pensato a quest’opportunità dandoci modo di poter silenziare la chat, questa è attualmente la strada più semplice da adottare per evitare di essere infastiditi dalle continue notifiche di un contatto.

Quest’ultimo non saprà mai di essere stato silenziato ed il rapporto potrà continuare senza problemi. C’è però anche un altro modo per bloccare un contatto ed evitare che questo se ne accorga, ma in questo caso tale funzione è considerata un po’ più forte. Si tratta dell’opzione “Archivia chat” e permette di far sparire la chat in questione dalla vostra schermata principale, non sarà quindi più visibile. C’è anche una nuova opzione che potrà permettervi di tenerla fissa in archivio, senza però che ad ogni messaggio ricevuto da tale chat, possa riapparire in superficie.

Evidente come, anche se archiviata, si potrà andare a visitarla quando si ha intenzione di farlo. La cosa positiva di queste funzioni presenti su WhatsApp è che non ci saranno più notifiche fastidiose da dover gestire continuamente e soprattutto che il mittente non saprà mai di essere stato accantonato. Un blocco leggero di una chat WhatsApp che potrebbe essere utile a tantissimi utenti.

