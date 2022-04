SWAT 6 ci sarà: dopo i dubbi sulla possibile cancellazione, la serie ha strappato l’agognato rinnovo alla CBS, per l’immensa gioia del protagonista Shemar Moore che non ha certo lesinato dimostrazioni di entusiasmo nell’annunciare la notizia.

SWAT 6 è stata rinnovata a poche settimane dalla conclusione della quinta stagione, il cui finale andrà in onda domenica 22 maggio negli Stati Uniti. Questa conferma arriva in coda ad altri rinnovi di drammi polizieschi da parte di CBS: la rete ha confermato per la prossima stagione televisiva anche NCIS e il suo ultimo spin-off NCIS: Hawai’i, così come NCIS: Los Angeles e CSI: Vegas.

A concorrere al rinnovo di SWAT 6 sono stati certamente gli ascolti dell’ultimo periodo: come fa notare Variety, la serie attirato 5,5 milioni di spettatori nell’episodio del 27 marzo.

SWAT 6 riproporrà Shemar Moore nei panni di Daniel “Hondo” Harrelson, un ex sergente dei marine e SWAT, incaricato di dirigere un’unità tattica specializzata alle prese non solo con le sfide della sua professione ma anche con lo strisciante fenomeno del razzismo che si ritrova ad affrontare in prima persona.

Aaaayyeeeee!!!! Homies, Fans, n Baby Girls!!!!! You heard it here first!!!! @swatcbs is renewed for SEASON 6 !!!!!! Another year of Kicking Ass coming your way 🔥🔥🔥 … ROLL SWAT BABY 💯 https://t.co/YlJJZ2MiHJ — Shemar Moore (@shemarmoore) April 9, 2022

I festeggiamenti per SWAT 6 hanno coinvolto tutto il cast artistico e tecnico, come dimostra il video pubblicato da CBS in cui Moore abbozza delle barre rap per celebrare la conferma di un nuovo capitolo per lo show.

You heard it from @shemarmoore and the whole team: let’s roll #SWAT on season 6! 💥



Congratulations all 🎉 pic.twitter.com/gcd42MLFH2 — CBS (@CBS) April 9, 2022

In Italia la serie è in onda su Rai2, che ne ha trasmesso la quarta stagione lo scorso inverno. La quinta, composta da 18 episodi, è ancora inedita nel nostro Paese.

