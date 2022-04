Fare gli auguri di buona Domenica delle Palme è un gesto molto più significativo di quanto si possa pensare. Se vogliamo, in misura maggiore rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni anni fa con la nostra ultima selezione di immagini e frasi a tema. Dopo esserci messi alle spalle almeno due anni fortemente condizionati dal Covid, soprattutto nel periodo di Pasqua, quando è stato praticamente impossibile ricongiungerci ai nostri cari, è inevitabile che appuntamenti del genere acquisiscano un significato amplificato. Utilizzare al meglio app come WhatsApp e Facebook, dunque, fa tutta la differenza del mondo.

Come fare gli auguri di buona Domenica delle Palme con immagini e frasi adeguate alla ricorrenza

Quali sono i dogma da seguire per scegliere il contenuto giusto in questo particolare frangente? Non è così semplice fare gli auguri di buona Domenica delle Palme con immagini e frasi adatte. A differenze di altre festività, in occasione delle quali vi abbiamo sempre suggerito di optare per contenuti adatti al vostro interlocutore e al tipo di rapporto che avete costruito nel tempo con le singole persone, qui suggerisco a tutti di scegliere una soluzione standard. Dare l’idea di pensare al destinatario per questo giorno di festa, senza esagerare con materiale poco “minimal”.

Andiamo con ordine e partiamo da coloro che vogliono essere estremamente semplici. Potrebbe tornarvi utile, infatti qualche dritta per inviare gli auguri di buona Domenica delle Palme con frasi testuali. Vale il discorso fatto in precedenza, provando a non eccedere con l’enfasi per il messaggio che volete veicolare. Visto lo spauracchio della guerra, essere diretti, senza badare più di tanto alla forma, dovrebbe rivelarsi la migliore strategia possibile per voi. Queste le migliori frasi da prendere in considerazione:

“Bisognerebbe far nascere nel nostro cuore l’ulivo della pace, dal quale oggi donare ramoscelli al prossimo!”; “La pace è come un ramoscello di ulivo donato la domenica delle Palme. Durerà per sempre se sapremo custodirla con amore e gentilezza!”; “Possa lo spirito del Signore riflettersi nella nostra vita e aiutarci a vincere ogni difficoltà. Buona Domenica delle Palme!”; “Possa la magia di questo giorno e la bellezza della primavera riempire il tuo cuore di pace e serenità. Buona Domenica delle Palme!”.

Qualora doveste essere amanti di contenuti dall’impatto visivo più significativo, allora dovrete valutare l’invio di auguri di buona Domenica delle Palme tramite immagini. Fondamentale, a tal proposito, focalizzarsi sulla colomba e sulle tante sfaccettature che la caratterizzano. Qui una gallery tutta per voi.

Foto LaPresse – Stefano Costantino 20/03/2016 Città del Vaticano (VAT) Cronaca Papa Francesco celebra la Santa Messa in occasione della Domenica delle Palme, in Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Vaticano. Nella foto: Photo LaPresse – Stefano Costantino 20/03/2016 Vatican City (VAT) Pope Francis celebrates Holy Mass on the occasion of Palm Sunday in St. Peter’s Square, Vatican, Vatican City. In the pic: Backgrounds for the Lent and Easter season in the Church

