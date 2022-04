Ci sono delle novità WhatsApp da prendere in considerazione per quanto riguarda gli strumenti di disegno presenti all’interno del servizio di messaggistica. L’ultima beta per Android siglata sul Play Store come la 2.22.9.7 mette in evidenza nuovi tool matite per tracciare la propria creatività, così come introduce da zero anche la possibilità di sfocare un’immagine.

Fino a questo momento i nuovi strumenti di disegno per WhatsApp erano stati del tutto riservati alla variante iOS per iPhone dell’applicazione di comunicazione. Poi, dopo un accenno delle nuove funzioni per Android nella beta 2.22.7.1 di inizio marzo, non c’erano state ulteriori implementazioni in questa direzione. Chi è iscritto al programma di test invece, d’ora in poi potrà procedere alla prova degli strumenti che di certo saranno utili in numerosi contesti.

L’immagine di apertura articolo, fornita dal solito WABetaInfo, è esplicativa delle ultime novità WhatsApp. Nella parte bassa della schermata appena selezionata, ecco che compare tre nuovi tratti di matita, da quello meno spesso a quello più marcato. Sarà il singolo utente a scegliere l’opzione a lui più congeniale, in base alle sue specifiche esigenze. Le implementazioni degli sviluppatori non finiscono qui: il quarto simbolo presente nello screen già citato è rappresentativo del tool sfocatura. Selezionandolo e poi agendo su una specifica sezione di un’immagine, sarà possibile ottenere l’effetto non definito di un elemento, per sfumare un oggetto, piuttosto che un volto o qualsiasi altra cosa. Anche quest’ultima feature, fino a questo momento, era stata esclusiva per i soli melafonini mentre ora anche i tester Android possono provarla.

Quanto riportato oggi 8 aprile per la beta sui dispositivi con sistema operativo Google potrebbe essere in arrivo anche per gli utenti finali in tempi non biblici. D’altronde le ultime novità WhatsApp per gli strumenti di disegno sembrano funzionare correttamente negli update di prova, senza particolari bug o errori.

