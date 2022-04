Kate Walsh sta per tornare in Grey’s Anatomy 18 per due nuovi episodi: il primo andrà in onda il 5 maggio negli Stati Uniti e vedrà di nuovo la dottoressa Addison Montgomery fare la sua apparizione al Grey Sloan Memorial Hospital.

È la seconda volta per Kate Walsh in questa stagione: i primi due episodi a cui ha partecipato in qualità di guest star sono stati tra i migliori di Grey’s Anatomy 18 finora, in particolare quello che ha visto il confronto con Meredith in sala operatoria e poi in ascensore, con un abbraccio tra le lacrime nel ricordare Derek e la sua eredità. E ancora, la scena con i figli di Grey e Shepherd, che finalmente Addison ha incontrato per la prima volta, emozionandosi al ricordo del compianto ex marito (qui la nostra recensione dell’episodio).

Kate Walsh ha dichiarato a US Magazine di essersi realmente emozionata nel girare quelle scene, visto che l’esperienza di tornare sul set e rivedere vecchi amici l’ha emotivamente coinvolta, soprattutto per l’impatto che Grey’s Anatomy ha avuto sulla sua carriera: il medical drama, infatti, le ha aperto le porte al ruolo da protagonista nello spin-off Private Practice.

Era così surreale. È come tornare a casa e tornare a un lavoro che ha cambiato la mia vita in un modo fantastico tanto tempo fa. È stato davvero molto divertente. È così bello essere tornati e poter recitare ancora un po’ con loro. Ed è davvero una grande storia. È una grande trama medica, ma anche piena di grandi cose personali. Ero super entusiasta di avere alcune scene succose con Jim Pickens, Debbie Allen e tutti gli altri.

Inoltre Kate Walsh ha ricordato la scena dell’ascensore interpretata con Ellen Pompeo, assicurando che “quelle erano vere lacrime“, il risultato di un emozionante ritorno al passato che sta per ripetersi con altri due episodi. Ecco il promo dell’episodio del 5 maggio col suo ritorno in scena.

